Afrique: CAN Féminine 2026 - Les Cléopâtres veulent renouer avec leur histoire

Dix ans après leur dernière apparition, les Cléopâtres retrouvent la scène continentale à l'occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026. Pour leur troisième participation, les Égyptiennes abordent le tournoi avec l'ambition de franchir un nouveau cap sous la direction de Mohamed Kamal. Portée par une nouvelle génération emmenée par Sarah Essam, l'Égypte espère enfin dépasser le stade de la phase de groupes et confirmer le renouveau de son football féminin.

Surnom : Les Cléopâtres

Participations : 3

Dernière apparition : 2016

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Meilleur résultat : Phase de groupes (1998, 2016)

Classement FIFA : 99e (12 juin 2026)

Classement CAF : 12e (12 juin 2026)

Sélectionneur : Mohamed Kamal

Comment l'équipe s'est qualifiée

Fin d'une interminable traversée du désert. Après une décennie d'absence de la scène continentale, la sélection féminine égyptienne s'apprête à signer son grand retour en phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026. Un come-back retentissant qui valide la reconstruction du football féminin au pays des Pharaons.

Pour valider leur billet, les Égyptiennes ont su parfaitement exploiter la refonte de la compétition par la CAF, désormais élargie à 16 équipes. Une opportunité en or qui vient récompenser de fort belle manière leur résilience et leur travail de longue haleine.

Bien que confrontée à l'expérience du Ghana lors des phases éliminatoires -- un duel exigeant qui a servi de véritable accélérateur d'apprentissage --, la sélection égyptienne a prouvé qu'elle avait du caractère. Car en football, le score d'un jour s'efface devant le destin : l'Égypte a su saisir sa chance avec brio pour retrouver la cour des grands et s'offrir un avenir prometteur parmi l'élite continentale.

Le sélectionneur : Mohamed Kamal

À la tête du commando égyptien, Mohamed Kamal n'a qu'une obsession : réinstaller durablement les Cléopâtres sur la carte du football africain après des années de disette. Véritable pionnier du développement du football féminin local, le technicien s'appuie sur un solide bagage accumulé sur les bancs de clubs et en sélection.

Sa philosophie ? Un bloc compact, une discipline tactique de fer et un engagement défensif total, le tout sublimé par des projections ultra-rapides à la récupération pour exploiter la vitesse de ses flèches dans les espaces. En un temps record, Kamal a réussi à monter un groupe ultra-compétitif, mêlant cadres d'expérience et jeunes pépites, posant ainsi les fondations d'un projet ambitieux pour bousculer la hiérarchie continentale.

La joueuse à suivre

Sarah Essam - 26 ans - Attaquante

Le visage de la modernité du football égyptien. L'attaquante s'est forgé un mental d'acier et une solide réputation sur les pelouses européennes, devenant au passage la toute première joueuse égyptienne de l'histoire à évoluer en Premier League britannique.

Essam, c'est le profil de la buteuse moderne : un sens inné du but, un vice indispensable dans la zone de vérité et des déplacements millimétrés qui perturbent les blocs adverses. Forte de son leadership naturel et de son vécu dans l'élite anglaise, elle sera l'arme fatale et le fer de lance du système égyptien durant le tournoi.

L'Égypte à la CAN Féminine

Les premiers pas des Égyptiennes à la CAN remontent à l'édition 1998, avant un retour éphémère en 2016. Si le plafond de verre de la phase de poules n'a encore jamais été brisé, la nette progression collective observée ces dernières saisons montre que l'Égypte a digéré ses échecs passés pour mieux rebondir.

Cette édition 2026 marque la troisième apparition de l'histoire des Pharaons. Un rendez-vous à la saveur forcément particulière après dix ans d'attente à l'ombre du continent.

Le saviez-vous ?

Des pionnières historiques. L'Égypte possède l'ADN des pionnières. La sélection a été l'une des toutes premières nations du monde arabe à relever le défi de la CAN féminine dès l'édition 1998, avant de remettre le couvert en 2016. Une histoire de devancières.

Perspectives pour la CAN Féminine 2026

L'Égypte ne compte pas se contenter d'un simple rôle de figurant en 2026. Revigorées par ce grand retour aux affaires, les joueuses de Mohamed Kamal débarquent avec la ferme intention de prouver qu'elles peuvent regarder les cadors africains dans les yeux et matérialiser les progrès du football national.

Le plan de marche est clair : signer un parcours honorable et accrocher le premier billet de leur histoire pour les matchs à élimination directe. Briser la malédiction du premier tour, voilà le grand défi des Pharaons.