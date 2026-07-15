Afrique: CAN Féminine / Zambie - Du statut d'outsider à celui de géant du continent

Troisièmes en 2022 et animées par un esprit de revanche après leur désillusion de 2024, les Copper Queens de Zambie se avancent vers la TotalEnergies CAF CAN Féminine 2026 avec des ambitions XXL. Portée par un duo d'attaque de classe mondiale et guidée par la rigueur tactique de leur nouvelle sélectionneuse Nora Häuptle, la 4e nation africaine au classement CAF a toutes les cartes en main pour s'offrir le premier sacre continental de son histoire. Portrait d'une équipe en pleine puissance.

Surnom : Copper Queens

: Copper Queens Participations : 6

: 6 Dernière participation : 2024

: 2024 Meilleure performance : 3e place (2022)

: 3e place (2022) Classement FIFA : 64e

: 64e Classement CAF : 4e

: 4e Sélectionneuse : Nora Häuptle

Comment l'équipe s'est qualifiée

La Zambie a été dispensée du premier tour des qualifications grâce à son statut de membre du top 6 africain au classement FIFA. Entrées en lice au deuxième tour, les Zambiennes ont affirmé leur suprématie en s'imposant 4-2 face à la Namibie à Soweto, en Afrique du Sud.

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Lors de ce match, Racheal Kundananji a éclaboussé la rencontre de son talent en inscrivant un triplé. Kundananji a de nouveau trouvé le chemin des filets au match retour, où la Zambie a surclassé son adversaire 3-0 à Ndola, validant ainsi son billet pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine.

La sélectionneuse : Nora Häuptle

Nommée à la tête des Copper Queens l'année dernière, Nora Häuptle entame la première année complète de son mandat. Engagée sur un contrat de trois ans, elle a guidé la Zambie lors de la dernière CAN féminine vers une deuxième place dans le Groupe A, à égalité de points (7) avec le Maroc, pays hôte.

Häuptle a précédemment dirigé l'équipe nationale féminine du Ghana, où elle a affiché un taux de réussite impressionnant de 71 % et a grandement contribué à leur qualification pour l'édition 2025 de la TotalEnergies CAF CAN féminine.

À 42 ans, la technicienne sera l'une des plus diplômées de la phase finale. Titulaire de la Licence Pro UEFA obtenue en 2018, elle possède également un Master en sciences du sport de l'Université de Berne, en Suisse. Elle s'appuie en outre sur une solide expérience d'entraîneure acquise en Allemagne et en Suisse.

La joueuse à suivre

Barbra Banda - 25 ans - Attaquante

Il est impossible de dresser la liste des meilleures joueuses africaines sans y inclure Barbra Banda. L'attaquante fait actuellement les beaux jours de la National Women's Soccer League (NWSL) aux États-Unis, sous les couleurs de l'Orlando Pride. Après avoir surmonté une grave blessure à la hanche en fin d'année dernière, Banda a pleinement récupéré et sera le fer de lance de l'attaque zambienne pour cette CAN.

La Zambie à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Les Copper Queens figurent incontestablement parmi les équipes à suivre de près. Avec une troisième place en 2022 (décrochée face au Nigeria lors du match pour le bronze) et une place en quart de finale en 2025 (éliminées par ces mêmes Nigérianes, futures championnes), elles s'affirment définitivement comme l'une des nations à la croissance la plus rapide du football féminin.

Le saviez-vous ?

L'attaquante Racheal Kundananji a été l'une des deux seules joueuses à inscrire un triplé durant toute la phase des éliminatoires.

Perspectives pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026

La Zambie aura à coeur de chasser les fantômes de son élimination lors de l'édition 2024. Arrivées dans ce tournoi fortes de leur médaille de bronze de 2022, les Copper Queens avaient subi une lourde défaite 5-0 face au Nigeria, tenant du titre. Une blessure qui n'a pas encore totalement cicatrisé.

Leur préparation pour ce tournoi a cependant été rigoureuse, marquée par des confrontations face à la Corée du Sud, au Brésil et au Canada. Si les Zambiennes ont concédé la défaite face au Canada et au Brésil, leur match nul obtenu contre la Corée du Sud s'avère être un excellent boost pour le moral du groupe.