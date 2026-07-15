Afrique: Coupe du Monde Féminine U-17 - Le Kenya et la Zambie feront partie du plateau

Au bout du suspense, le Kenya et la Zambie ont validé leur billet pour le tour suivant en tenant tête à leurs adversaires lors des matchs retour. Grâce à ces qualifications acquises de haute lutte, ils rejoignent le Ghana et le Nigeria dans le tableau final de la compétition.

Kenya 1 - 1 Afrique du Sud (Score cumulé : 3-1)Buts : Buts : Maloba (70e) pour le Kenya, Malebana (5e) pour l'Afrique du Sud

Fort de son avantage acquis au match aller, le Kenya a pourtant connu une entame de match cauchemardesque. Dès la 5e minute, l'Afrique du Sud a cueilli les Kényans à froid grâce à une ouverture du score rapide de Malebana. Ce but précoce a totalement relancé la dynamique de la rencontre, obligeant le Kenya à courir après le score tout en protégeant son avance globale.

Malgré la pression sud-africaine, les Kényans ont su faire le dos rond et stabiliser leur jeu. La délivrance est finalement venue à la 70e minute grâce à une égalisation signée Maloba. Ce but a définitivement douché les espoirs de remontada des Sud-Africains. Avec ce score de parité (1-1), le Kenya gère parfaitement son avantage et se qualifie logiquement pour la suite de la compétition avec un score cumulé de 3-1.

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Éthiopie 1 - 1 Zambie (Score cumulé : 2-3)Buts : Mihiret Ayene (88e) pour l'Éthiopie, Precious Mwewa (46e) pour la Zambie

Tout s'est joué en seconde période dans ce match retour particulièrement indécis. Dès le retour des vestiaires (46e), la Zambie a frappé un grand coup en ouvrant le score par l'intermédiaire de Precious Mwewa. Ce but a donné un avantage crucial aux Zambiens, autant dans ce match qu'au tableau d'affichage cumulé, forçant l'Éthiopie à se ruer vers l'attaque.

Poussés par leur public, les Éthiopiens ont jeté toutes leurs forces dans la bataille et ont fini par faire sauter le verrou zambien à la 88e minute grâce à Mihiret Ayene. Si cette égalisation tardive (1-1) permet à l'Éthiopie de sauver l'honneur et d'éviter la défaite à domicile, elle s'avère insuffisante. Grâce à leur avantage global, ce sont bien les Zambiens qui se qualifient de justesse pour le tour suivant avec un score cumulé de 3-2.