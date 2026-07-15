Sénégal: Vernissage de l'exposition photographique - Un événement mémoriel sous le signe de l'amitié sénégalo-marocaine

La cérémonie d'ouverture du vernissage de l'exposition photographique sous le thème « Maroc-Sénégal : une histoire partagée, un destin commun », organisée par le quotidien national « Le Soleil » en partenariat avec l'ambassade du Maroc, a eu lieu ce mardi 14 juillet 2026, à la résidence de l'ambassade du Maroc au Sénégal. Un événement qui s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités et qui a comme but de préserver cette amitié exemplaire entre deux nations unies par une histoire partagée et un avenir commun.

La résidence de l'ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a accueilli mardi 14 juillet 2026 le vernissage de l'exposition photographique intitulée « Maroc-Sénégal : une histoire partagée, un destin commun ». Cet événement, organisé par le quotidien national sénégalais « Le Soleil » en partenariat avec l'ambassade du Maroc entre dans le cadre des célébrations de la fête du Trône (ndlr : 30 juillet 2026).

La cérémonie s'est déroulée devant un parterre de personnalités dont Bakary Sarr, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Tidiane Wone, ministre conseiller à la présidence de la République, Hassan Naciri, ambassadeur du Maroc, et Lamine Niang, directeur général du quoditien « Le Soleil ».

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Cette exposition propose un voyage à travers le temps en s'appuyant sur des photographies d'époque, des coupures de presse historiques et des archives précieuses issues principalement des collections du journal Le Soleil. Cet événement vise à illustrer par l'image une alliance séculaire qui dépasse la simple diplomatie administrative pour s'ancrer dans une véritable fraternité humaine, politique et religieuse.

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Dans son discours, Hassan Naciri, ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, a indiqué que cette exposition nous permet de revisiter les principales étapes d'une relation d'exception, mais également de mesurer la responsabilité qui est de préserver cet héritage commun et de le transmettre aux générations futures.

« Il nous appartient de veiller sur cette relation exceptionnelle, de continuer à l'enrichir et d'en assurer la continuité. Elle nous a été léguée par nos Souverains, par les Présidents sénégalais et par toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son édification », dit-il.

De son côté, Lamine Niang, directeur général du « Soleil », nous renseigne que cette relation est un modèle de coopération Sud-Sud. « Elle prouve qu'une solidarité africaine authentique est possible lorsqu'elle s'appuie sur la confiance plutôt que sur les seuls intérêts. Aujourd'hui encore, des milliers d'étudiants sénégalais poursuivent leurs études dans les universités marocaines. De nombreux étudiants marocains enrichissent les campus sénégalais », conclut-il.