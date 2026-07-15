Afrique: Mondial féminin U17 - Le Nigeria se qualifie au bout de la folie face au Bénin

Bénin 3-5 Nigeria : 3-5 (MT : 0-3 ; score cumulé : 5-8)

Buts : Gandonou (9e, 64e), Lokossou (56e) pour le Bénin ; Akpan Dunstan (6e), Enne Stephen (14e), Joseph (20e, 54e, 75e) pour le Nigeria.

Au terme d'un match retour complètement fou et riche en rebondissements (3-5), les Flying Flamingos du Nigeria ont validé leur billet pour le Mondial U17 aux dépens d'un Bénin héroïque mais trop fragile derrière.

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Le Bénin y a cru, le Nigeria a sévi. On s'attendait à une manche retour sous haute tension après le score serré du match aller, les spectateurs ont eu droit à un festival offensif mémorable pour ce 3e tour des qualifications africaines. À Cotonou, les Nigérianes ont dicté leur loi grâce à un réalisme glacial, malgré la résistance farouche des petites Amazones béninoises.

Le rouleau compresseur nigérian d'entrée

Le début de rencontre a rapidement tourné à la démonstration de force pour le Nigeria. Dès la 6e minute, Mary Akpan Dunstan douchait les espoirs locaux en ouvrant le score, rapidement imitée par Esther Enne Stephen (14e). Assommées, les Béninoises encaissaient même un troisième but par l'inévitable Queen Joseph dès la 20e minute. À 0-3 à la pause, l'affaire semblait pliée.

Le réveil héroïque des Amazones

C'était sans compter sur l'orgueil du Bénin. Portées par leur public, les locales ont transfiguré leur jeu au retour des vestiaires. Romaine Gandonou sonnait la révolte (9e, attribution révisée en seconde période / 64e) tandis qu'Hermionne Lokossou faisait trembler les filets nigérians à la 56e minute. En l'espace de dix minutes, le Bénin est revenu à portée de fusil (3-4), faisant douter le géant de la zone CAF.

Le triplé de la reine Joseph

Mais dans ce chaos tactique, le Nigeria possédait une arme fatale. Déjà buteuse en première période, l'attaquante Queen Joseph a climatisé le stade à deux reprises : d'abord à la 54e pour couper l'élan béninois, puis à la 75e minute pour sceller définitivement le triplé et la qualification des siennes (3-5).

Au tableau des scores cumulés (5-8), le Nigeria composte officiellement son billet pour la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA. Le Bénin sort la tête haute, mais la marche était un peu trop haute face à l'expérience des Flying Flamingos.