Afrique: Mondial féminin U-17 - Après le Nigeria, le Ghana composte également son ticket

11 Juillet 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Ghana 1 (7 tab 6) 1 Sénégal (score cumulé 2-2)

Buts : Seidatu Wahab (44e) pour le Ghana, Mame Diarra Diallo (10e) pour le Sénégal

Au terme d'un double affrontement d'une intensité rare, le Ghana a décroché son billet pour le tour suivant en venant à bout d'une vaillante équipe du Sénégal. Score final : 1-1 (2-2 au cumulé), et une victoire finale 7-6 lors de la séance fatidique des tirs au but.

Un choc tactique et du répondant

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Tout avait pourtant commencé de la pire des manières pour les Black Queens (ou sélections de jeunes selon la catégorie). Dès la 9e minute, les Sénégalaises glacent le stade grâce à une ouverture du score précoce signée Mame Diarra Diallo. Menées et bousculées, les Ghanéennes ont dû faire le dos rond face à des Lionnes de la Téranga agressives et bien en place.

Mais juste avant la pause, la délivrance est venue de Seidatu Wahab. À la 44e minute, elle profite d'un moment de flottement dans la défense adverse pour égaliser (1-1) et remettre les deux nations à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs (2-2).

La seconde période, hachée par la tension et l'enjeu, n'aura pas permis de départager les deux équipes. C'est donc la terrible séance de tirs au but qui a dû sceller le destin de cette double confrontation.

La séance de tirs au but : Un marathon cardiaque

Il a fallu attendre le huitième tireur pour voir le dénouement de ce match. Malgré deux échecs côté sénégalais, le Ghana a fait preuve d'un sang-froid remarquable en ne tremblant qu'une seule fois.

Le dernier arrêt de la gardienne ghanéenne ou le dernier tir manqué des Sénégalaises propulse le Ghana au tour suivant, laissant de grands regrets à une équipe du Sénégal qui aura rivalisé jusqu'au bout.

Le Ghana se qualifie pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui aura lieu plus tard dans l'année au Maroc, tandis que le Sénégal sort la tête haute de ce duel ouest-africain qui aura tenu toutes ses promesses.

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