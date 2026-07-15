Afrique: CAN Féminine 2026 - Les Super Falcons du Nigeria prêtes à défendre leur trône au Maroc

Dix titres au compteur, le statut de championnes en titre et une couronne à protéger. Menées par leur capitaine emblématique Rasheedat Ajibade et le sélectionneur à succès Justine Madugu, les Super Falcons du Nigeria abordent l'édition Maroc 2026 dans la peau de l'équipe à battre. Immersion au coeur de la nation reine du football africain, bien décidée à décrocher une onzième étoile historique.

Surnom : Super Falcons

: Super Falcons Participations : 14

: 14 Dernière participation : 2024

: 2024 Meilleure performance : Vainqueur (10 titres : 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2024)

: Vainqueur (10 titres : 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2024) Classement FIFA : 36e

: 36e Classement CAF : 1er

: 1er Sélectionneur : Justine Madugu

Le parcours de qualification

Le Nigeria a validé son billet pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2026, grâce à une victoire sereine face au Bénin lors du dernier tour des éliminatoires.

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Exemptées du premier tour en raison de leur excellent classement, les Super Falcons ont débuté leur campagne au deuxième tour, rappelant d'entrée pourquoi elles restent la référence absolue du football féminin africain. Lors du match aller à Cotonou, le Nigeria s'est imposé 2-0 à l'extérieur, prenant ainsi une option confortable avant la manche retour.

Au match retour à Abeokuta, les championnes en titre ont terminé le travail en décrochant un match nul (1-1), se qualifiant ainsi sur un score cumulé de 3-1. Ashleigh Plumptre a ouvert le score pour le Nigeria avant l'égalisation béninoise par Yasmine Djibril, mais les Super Falcons ont su faire parler leur expérience pour gérer la rencontre et sceller leur qualification.

Le Nigeria a été tiré au sort dans le Groupe C, aux côtés de la Zambie, de l'Égypte et du Malawi. Un groupe qui mêle prestige, talents offensifs et ambitions grandissantes. La Zambie sera l'un des adversaires les plus redoutables des Nigérianes, tandis que l'Égypte et le Malawi aborderont ce tournoi comme une opportunité idéale pour se mesurer à la nation la plus titrée du continent.

Le sélectionneur : Justine Madugu

Justine Madugu aborde l'édition Maroc 2026 avec une autorité renforcée et un bilan solide. Après avoir occupé diverses fonctions techniques au sein de la sélection nationale, il a pris les rênes des Super Falcons. Sa fine connaissance de l'effectif, son calme et sa maîtrise du football féminin africain lui ont permis d'instaurer un climat de confiance au sein du groupe.

C'est lui qui a guidé le Nigeria vers son 10e sacre continental lors de la dernière édition de la TotalEnergies CAF CAN Féminine, replaçant les Super Falcons au sommet de l'Afrique. Madugu a d'ailleurs été sacré Meilleur Entraîneur du tournoi après un parcours invaincu, marqué par une grande discipline défensive et une efficacité redoutable dans les moments clés.

Sa philosophie de jeu repose sur l'unité d'équipe, l'équilibre tactique et une saine concurrence pour chaque poste. Sous sa direction, le Nigeria continue d'associer des joueuses d'expérience à de jeunes talents, offrant au groupe un savant mélange de leadership, de vitesse, de puissance physique et de qualités techniques.

L'édition 2026 sera un nouveau test majeur pour Madugu. Le Nigeria n'est plus dans la position du chasseur : les joueuses arriveront au Maroc avec le statut de championnes en titre, et chaque adversaire voudra se transcender face à elles.

La joueuse à suivre

Rasheedat Ajibade

Rasheedat Ajibade sera l'atout majeur du Nigeria lors de cette TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026. La capitaine des Super Falcons s'est imposée comme l'une des figures incontournables du football féminin africain et a été élue Meilleure Joueuse de la dernière édition, après avoir porté son équipe vers un nouveau sacre.

Ajibade apporte au groupe une énergie débordante, un leadership naturel, une grande créativité et un sens aigu des responsabilités. Capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, elle sait faire le lien entre le milieu et l'offensive, tout en se montrant décisive dans les moments cruciaux.

Son rôle de leader sera particulièrement déterminant au Maroc, où le Nigeria sera attendu au tournant pour défendre sa couronne face à une rude concurrence. Si la sélection nigériane regorge de talents à toutes les lignes avec des joueuses comme Chiamaka Nnadozie, Asisat Oshoala, Esther Okoronkwo, Michelle Alozie, Jennifer Echegini, l'influence d'Ajibade en tant que capitaine et fer de lance de l'attaque en fait indiscutablement la joueuse à suivre.

Le Nigeria à la CAN Féminine

Le Nigeria est la nation la plus couronnée de l'histoire de la TotalEnergies CAF CAN Féminine. Avec 10 titres à leur actif, les Super Falcons exercent une domination historique sur le football féminin africain. Leurs sacres ont été remportés en 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018 et 2024.

La régularité du Nigeria est tout simplement impressionnante. Présentes à chaque édition de la compétition, les Nigérianes ont presque toujours abordé le tournoi dans la peau des favorites. Les Super Falcons ont bâti leur réputation sur leur puissance, leur vitesse, leur rigueur, leur culture de la gagne et leur capacité constante à former des joueuses de classe mondiale de génération en génération.

Des pionnières des débuts jusqu'à l'équipe moderne menée par Ajibade, la présence du Nigeria à la CAN suscite toujours d'immenses attentes. Au Maroc en 2026, elles ne viendront pas seulement pour jouer le titre, mais avec le statut de l'équipe à battre.

Le saviez-vous ?

Au Maroc, les Super Falcons tenteront de décrocher une 11e couronne continentale.

Perspectives pour la CAN Féminine 2026

Le Nigeria se présentera au Maroc avec le statut de grandissime favori. En tant que tenantes du titre et première nation africaine au classement, les Super Falcons seront attendues dans le dernier carré pour défendre leur trône.

Leur parcours dans le Groupe C ne sera pas de tout repos. La Zambie s'impose désormais comme l'une des équipes les plus redoutables du continent, portée par des stars offensives capables de déstabiliser n'importe quelle arrière-garde. L'Égypte et le Malawi seront tout aussi motivés à l'idée de bousculer la hiérarchie.

Cependant, le Nigeria possède l'expérience, la profondeur de banc et la culture de la gagne nécessaires pour gérer cette pression. L'effectif s'appuie sur une gardienne de classe mondiale avec Chiamaka Nnadozie, une assise défensive solide, un milieu de terrain dynamique et intelligent, ainsi qu'une ligne d'attaque redoutable menée par Ajibade et Oshoala.

Le principal défi pour Justine Madugu sera de canaliser les attentes. Face au Nigeria, chaque adversaire élèvera son niveau de jeu. Les Super Falcons devront donc afficher la même faim de victoire qui les a menées au sommet. Si elles trouvent leur rythme dès les premiers matches et évitent les blessures de leurs cadres, les Nigérianes seront redoutables.

Pour les Super Falcons, l'édition Maroc 2026 va bien au-delà d'une simple participation. Il s'agit de protéger leur héritage, de défendre leur couronne et de prouver une fois de plus qu'elles restent les reines incontestées du football africain.