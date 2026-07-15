Congo-Kinshasa: OCC - Dr. Pierre Lohohola déterminé à renforcer les capacités opérationnelles de l'Agence de Likasi

Poursuivant sa tournée de prise de contact avec les structures opérationnelles de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Directeur Général, le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA, a effectué sa toute première visite officielle à l'Agence de l'OCC/Likasi, depuis sa nomination par Ordonnance présidentielle en juin 2026.

Cette mission de terrain, placée sous le signe de la modernisation de l'établissement et du renforcement de la gouvernance de proximité, s'est articulée autour de trois temps forts.

La première étape a conduit le Directeur Général sur le site de Joli cité, destiné à accueillir le futur bâtiment administratif de l'Agence de l'OCC/Likasi. Accompagné du Chef d'Agence, Dieudonné SANGOCHA MWANGI, il a été informé de l'état d'avancement du projet ainsi que des perspectives de sa concrétisation. Cette infrastructure constitue un investissement stratégique visant à offrir un cadre de travail moderne et adapté aux missions de l'Office.

Le Directeur Général s'est ensuite rendu dans les installations actuelles de l'Agence, où il a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part des cadres et agents. Cette mobilisation a traduit leur attachement aux valeurs de l'institution ainsi que leur adhésion à la vision de la nouvelle équipe dirigeante.

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La visite s'est poursuivie par une séance d'échanges avec le personnel de l'Agence.

Le Directeur Général a rappelé aux cadres et agents que << nous nous appelons Office Congolais de Contrôle » et que c'est à ce titre que l'institution doit renforcer les activités de contrôle, moderniser son fonctionnement et accomplir pleinement sa mission de service public afin de mieux protéger le peuple congolais à travers les produits qu'il consomme et utilise au quotidien. Il les a, à cet effet, exhortés à faire preuve de courage, de détermination, d'intégrité et de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Avant de clôturer sa visite, le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA a salué le travail accompli par les cadres et agents de l'OCC/Likasi. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts dans le strict respect des normes de qualité, de conformité et de rigueur professionnelle qui fondent la crédibilité et la réputation de l'Office Congolais de Contrôle, tout en les invitant à demeurer pleinement engagés dans la dynamique de modernisation impulsée par la Direction Générale.