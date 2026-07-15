Faisant suite à la récente mission d'itinérance du chef de l'État, Commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Égypte; le Vice-Premier Ministre, Ministre en charge de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a effectué du 8 au 11 juillet 2026, une visite de travail à l'Académie militaire égyptienne, dans une démarche visant à passer à la vitesse supérieure dans le renforcement des capacités opérationnelles des FARDC.

Le Patron de la Défense Nationale congolaise était accompagné d'une importante délégation d'officiers Supérieurs et Généraux de commandement des écoles de formation militaire des FARDC.

Au cours de cette Mission, le VPM de la Défense Nationale congolaise a eu un échange bilatéral avec son homologue égyptien, le lieutenant-général Ashraf Salem Zaher, rencontre au terme de laquelle il a présenté quatre axes prioritaires sur lesquels la RDC souhaite fonder une coopération militaire plus structurée en matière de défense. Cette approche, orientée vers des résultats, ambitionne de consolider les acquis de la formation et d'améliorer l'efficacité opérationnelle des forces armées congolaises...

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Les travaux bilatéraux ont permis d'arrêter plusieurs axes prioritaires de coopération notamment : la formation d'unités constituées, le renforcement des capacités des cadres militaires, la modernisation des infrastructures des écoles militaires sur le modèle de l'Académie militaire égyptienne, ainsi que le transfert d'expertise en génie militaire, en administration des établissements de formation et en formation des formateurs.

La partie égyptienne a exprimé sa volonté d'accompagner la RDC dans la mise en oeuvre de ce vaste projet afin d'accélérer la professionnalisation des FARDC.

En marge de ces échanges, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants Me Guy Kabombo Muadiamvita a rendu hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur, en déposant une gerbe de fleurs au Mémorial du Soldat inconnu, un lieu hautement symbolique pour l'armée égyptienne; Avant de poursuivre sa visite au complexe du génie militaire, où un briefing organisationnel a été présenté à la délégation.

Après un bref moment d'échanges entre experts, s'en est suivi la visite de l'exposition des équipements et engins roulants assemblées localement par le génie militaire égyptien.