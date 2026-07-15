Congo-Kinshasa: Le Ministre Justin Kalumba lance l'atelier de validation des critères d'éligibilité et de sélection du CONAPAS

Après le lancement officiel du Programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, « Debout Jeunes Congolais », le 30 juin dernier par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba Mwana-Ngongo, a procédé, samedi 11 juillet 2026, à l'ouverture de l'atelier de validation des critères d'éligibilité et de sélection du Concours national des plans d'affaires simplifiés (CONAPAS), l'un des principaux sous-programmes de l'axe entrepreneuriat.

Cette activité stratégique a réuni plusieurs acteurs institutionnels et techniques impliqués dans la mise en oeuvre du Programme présidentiel. Le Ministre d'État, Ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, ainsi que la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Micheline Ombaé Kalama, ont pris part aux travaux, témoignant du caractère transversal de cette initiative gouvernementale.

À l'ouverture de l'atelier, Justin Kalumba Mwana-Ngongo a rappelé que le Programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais » repose sur trois piliers : la formation professionnelle, l'emploi et l'égalité des chances, ainsi que l'entrepreneuriat. Selon lui, chacun de ces axes est décliné en plusieurs sous-programmes complémentaires visant un objectif commun : créer massivement des emplois décents et durables pour les jeunes Congolais.

« Nous sommes en train d'amorcer le lancement opérationnel du Programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais ». C'est un programme qui repose sur trois axes : la formation professionnelle, l'emploi et l'égalité des chances, ainsi que l'entrepreneuriat. Dans chacun de ces axes, il existe des sous-programmes très pertinents qui nous conduiront vers l'objectif global du programme, celui de la création massive d'emplois décents et durables », a déclaré le Ministre.

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Abordant le volet entrepreneuriat, le Ministre a présenté le CONAPAS comme l'un des dispositifs les plus structurants du Programme. Il a indiqué que ce concours sera organisé dans les 182 circonscriptions électorales du pays, appelées à devenir de véritables circonscriptions entrepreneuriales, en tenant compte des réalités économiques propres à chaque province.

« Le CONAPAS est l'un des sous-programmes les plus emblématiques de l'axe entrepreneuriat. Comme il concernera les 182 circonscriptions électorales, il est indispensable que les jeunes, les institutions de mise en oeuvre ainsi que les différents niveaux de gouvernance se retrouvent autour d'une même table afin de définir, de manière consensuelle, les critères d'éligibilité et de sélection », a-t-il souligné.

Les travaux de l'atelier portent notamment sur la définition des conditions d'accès au concours, des critères de sélection des projets, des modalités de présentation des plans d'affaires ainsi que des secteurs d'activités éligibles.

Pour Justin Kalumba Mwana-Ngongo, l'ensemble de ces critères devra être directement aligné sur la finalité du Programme présidentiel.

« Nous devons définir comment un candidat peut être retenu, quels éléments permettront de sélectionner les meilleurs plans d'affaires et quels secteurs d'activités seront éligibles. Tous ces critères doivent être en parfaite cohérence avec l'objectif du programme, qui est de créer des emplois. Nous devons privilégier des activités capables de générer des emplois et d'en mesurer les résultats. C'est pourquoi cette réunion est cruciale », a-t-il expliqué.

Le Ministre a également précisé que les critères qui seront validés comprendront des dispositions générales applicables sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi des critères spécifiques adaptés aux réalités économiques de chaque province.

« Nous allons définir des critères d'ordre général, mais aussi des critères spécifiques selon les grands espaces géographiques et les provinces, car chaque province possède ses propres réalités et ses spécificités économiques qu'il faudra prendre en compte », a-t-il ajouté.

Enfin, Justin Kalumba Mwana-Ngongo a annoncé que le processus intégrera des mesures de discrimination positive afin de favoriser une participation plus inclusive des personnes vivant avec handicap et des femmes, tout en accordant une place importante à la formation professionnelle.

« Il y aura des critères de discrimination positive en faveur des personnes vivant avec handicap ainsi que des femmes. C'est tout le sens de la présence de la Ministre du Genre à ces travaux. De même, la formation professionnelle occupera une place essentielle dans ce processus, raison pour laquelle le Ministre d'État en charge de la Formation professionnelle est également pleinement associé à cette démarche », a-t-il conclu.

À travers cet atelier de validation, le Gouvernement franchit une étape déterminante dans l'opérationnalisation du Programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais ». Les conclusions de ces travaux serviront de socle à l'organisation prochaine du Concours national des plans d'affaires simplifiés (CONAPAS), appelé à stimuler l'entrepreneuriat des jeunes à travers les 182 circonscriptions entrepreneuriales du pays et à contribuer durablement à la création d'emplois.