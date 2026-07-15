Congo-Kinshasa: Justin Kalumba lance le programme Vijana avec les premiers financements accordés à 18 jeunes entrepreneurs

Une nouvelle étape a été franchie, ce mardi 14 juillet 2026, dans la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le Ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, assurant également l'intérim au ministère de l'Industrie, Justin Kalumba Mwana-Ngongo, a présidé à Kinshasa la cérémonie de signature des premiers contrats de financement du programme Vijana.

À l'issue de cette première cohorte, dix-huit jeunes entrepreneurs ont été retenus pour bénéficier d'un appui financier destiné à transformer leurs projets en entreprises viables, créatrices d'emplois et de valeur.

Issu du partenariat entre le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) et le Fonds de Garantie de l'Entrepreneuriat au Congo (FOGEC), le programme Vijana constitue l'un des principaux instruments de mise en oeuvre du programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais », lancé le 30 juin dernier par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de promouvoir l'emploi, l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique de la jeunesse congolaise.

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Ce mécanisme permet aux bénéficiaires d'accéder à un financement pouvant atteindre 50 000 dollars américains, à un taux préférentiel de 4 % l'an. Le FPI assure le financement des projets tandis que le FOGEC apporte sa garantie, levant ainsi les contraintes liées aux garanties bancaires traditionnelles.

Prenant la parole, le Ministre Justin Kalumba Mwana-Ngongo a salué la concrétisation de la vision du Chef de l'État, réaffirmant que la jeunesse constitue le principal moteur du développement national.

« Le Président de la République croit en la jeunesse. Il voit en elle la véritable richesse du pays. Notre développement ne dépend pas uniquement de nos ressources naturelles, mais surtout de notre capacité à les transformer grâce au génie de nos jeunes », a-t-il déclaré.

Le Ministre a également insisté sur la nécessité d'engager une transformation profonde du modèle économique congolais en privilégiant la production locale et la transformation industrielle.

« Nous sommes en train de rompre avec une économie fondée sur l'import-export pour bâtir une économie de production et de transformation locale. C'est cette industrialisation à taille humaine que nous voulons voir émerger grâce aux jeunes entrepreneurs », a-t-il souligné.

Saluant la synergie entre les différentes institutions impliquées, Justin Kalumba a estimé que la réussite du programme repose sur une mobilisation collective.

« Aujourd'hui, les jeunes se sont levés, le FPI s'est levé, le FOGEC s'est levé, les ministères se sont levés. Si nous nous levons ensemble, rien ne nous sera impossible. Nous devons être une équipe qui gagne », a-t-il affirmé.

S'adressant aux dix-huit premiers bénéficiaires, il les a invités à faire preuve de responsabilité et d'exemplarité.

« Vous êtes les premiers bénéficiaires de ce programme. Si vous réussissez, vous ouvrirez la voie à des milliers d'autres jeunes. Vous avez la responsabilité de prouver que cette vision est porteuse d'avenir pour toute la nation », a déclaré le Ministre.

Pour sa part, le Directeur général du FOGEC, Luto Nzolantima, a qualifié cette cérémonie d'étape historique pour l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo.

« Nous ne signons pas simplement des contrats de financement. Nous posons un acte concret en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Le produit Vijana illustre la force de l'action publique concertée : le FPI finance, le FOGEC garantit », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que ce partenariat permet désormais aux jeunes entrepreneurs d'accéder plus facilement au financement, sans être pénalisés par l'absence de garanties classiques.

De son côté, le Directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, a souligné que soutenir les jeunes entrepreneurs revient à investir dans l'avenir économique de la République démocratique du Congo.

« Les 18 projets financés aujourd'hui témoignent de la volonté du gouvernement de soutenir des initiatives créatrices de valeur, d'emplois et de richesse. Derrière chaque projet se trouvent des emplois qui seront créés, des revenus qui seront générés et une économie nationale qui se renforce », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que le FPI poursuivra son accompagnement au-delà du financement.

« La signature de ces contrats marque le début d'un accompagnement. Le FPI demeurera aux côtés des bénéficiaires afin d'assurer le suivi des investissements et de contribuer à la réussite de leurs entreprises », a assuré le Directeur général.

Les dix-huit premiers projets financés couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment la transformation agroalimentaire, la production manufacturière, la menuiserie, le textile, le recyclage et la fabrication de matériaux de construction. Ces investissements visent à renforcer le tissu industriel national, stimuler la création d'emplois et promouvoir le Made in Congo.

Plus qu'un simple mécanisme de financement, Vijana se veut un véritable levier de transformation économique. Ce programme offre aux jeunes les moyens de créer de la valeur, d'innover et de contribuer activement au développement du pays.

Le Gouvernement entend désormais étendre progressivement ce dispositif à l'ensemble des provinces de la République démocratique du Congo afin de permettre à des milliers d'autres jeunes entrepreneurs de bénéficier de cette opportunité et de faire de Vijana l'un des principaux leviers de mise en oeuvre du programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais ».