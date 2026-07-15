Congo-Kinshasa: Foire des solidarités féminines 'To Tombwama', Augustin Kibassa Maliba fait du numérique un levier d'émancipation des femmes

Le Ministre de l'Economie numérique, Augustin Kibassa Maliba, parrain de la première édition de la Foire des solidarités féminines « To Tombwama », a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à faire du numérique un puissant levier d'autonomisation des femmes. Organisée samedi 11 juillet 2026 au Centre culturel de l'INA à Kinshasa par la Fondation Putshu pour Femmes, cette première édition a réuni autorités, partenaires techniques et financiers, entrepreneures ainsi que plusieurs acteurs engagés dans la promotion du leadership féminin.

Prenant la parole en qualité de parrain de cette première édition, le ministre a salué l'initiative de la Fondation Putshu pour Femmes, estimant que cette foire constitue un cadre privilégié permettant aux femmes de se rencontrer, de se former, de développer leurs activités et de saisir de nouvelles opportunités économiques.

« To Tombwama, levons-nous, tenons-nous debout. Ce mot d'ordre traduit parfaitement la volonté de renforcer la place de la femme congolaise dans le développement économique de notre pays », a déclaré Augustin Kibassa Maliba.

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Le Ministre a inscrit cette initiative dans la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Champion de la masculinité positive, qui oeuvre pour une société plus inclusive garantissant aux femmes les mêmes chances de contribuer au développement national. Il a également salué les efforts de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, en faveur de la promotion du leadership féminin.

Au coeur de son intervention, Augustin Kibassa Maliba a mis en lumière le rôle déterminant du numérique dans la transformation économique et l'autonomisation des femmes. Selon lui, les technologies numériques permettent aujourd'hui aux entrepreneures de dépasser les contraintes géographiques, d'accéder à de nouveaux marchés, aux services financiers digitaux ainsi qu'aux opportunités offertes par le commerce en ligne.

Rappelant que cette ambition est soutenue par le Code du Numérique ainsi que par le Projet d'accélération de la transformation numérique de 510 millions de dollars américains, le ministre a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans les compétences numériques des femmes et des jeunes filles, qu'il considère comme l'un des meilleurs investissements pour l'avenir du pays.

Il a, en outre, appelé les entreprises technologiques, les opérateurs de télécommunications, les banques, les incubateurs, les universités et les partenaires techniques et financiers à renforcer leurs programmes de mentorat, de financement et d'accompagnement en faveur des entrepreneures congolaises.

À l'issue de la cérémonie, la présidente de la Fondation Putshu pour Femmes a exprimé sa profonde gratitude à Augustin Kibassa Maliba pour avoir accepté d'être le parrain de cette première édition. Elle a également émis le voeu que la deuxième édition de la Foire des solidarités féminines soit exclusivement consacrée au numérique, afin de renforcer les capacités des femmes congolaises dans les métiers et les opportunités qu'offre l'économie numérique.