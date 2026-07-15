Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Félix Tshisekedi place Steve Ahuka pour piloter la riposte de terrain !

A la Cité de l'Union Africaine, lundi 13 juillet 2026, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 4ème réunion de la Task Force nationale de riposte contre Ebola, à la suite de la persistance de cette épidémie dans la province de l'Ituri et de la tendance à son extension dans d'autres provinces de la République Démocratique du Congo (RDC) jusque-là non concernées.

Il a procédé, à cet effet, à la désignation du Dr Steve Ahuka en qualité de manager terrain de la riposte contre la maladie à virus Ebola, dont les dernières statistiques font état de 1 900 cas de contamination ayant causé 700 décès.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, a relevé l'impact des efforts inlassables déployés par le Gouvernement dans la sensibilisation communautaire et a rassuré que cette démarche a commencé à produire de bons résultats.

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Invité à cette réunion, le Chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, M. Lan J. McCary, a réaffirmé le soutien du Gouvernement américain, premier partenaire de la RDC, dans la riposte contre Ebola. « Nous avons consacré plus de 600 millions de dollars pour soutenir la riposte ; nous continuons dans la même voie », a-t-il assuré.