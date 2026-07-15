Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat des jeunes en RDC - Le FPI finance 18 projets industriels à grand impact !

Une cérémonie d'espoir et d'encouragement s'est déroulée ce mardi 14 juillet à Kinshasa. En effet, le Fonds de Promotion de l'Industrie vient d'accorder 18 crédits aux jeunes entrepreneurs, initiateurs des projets de transformation industrielle.

Plusieurs contrats ont été signés entre les bénéficiaires des crédits et le FPI, en présence des membres du Gouvernement dont le ministre de l'Entrepreneuriat, et Développement des Petites et Moyennes, Justin Kalumba, assumant l'intérim du ministre de l'Industrie.

Les financements accordés aux jeunes s'inscrivent dans le cadre du programme «VIJANA» (jeunes en swahili), institué entre le Fonds de Promotion de l'Industrie et le Fonds de Garantie de l'Entrepreneuriat au Congo - FOGEC-.

Une innovation majeure pour l'économie nationale

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« VIJANA » est un programme national destiné à financer les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans. L'objectif affiché est clair : briser le plafond de verre qui empêche cette catégorie d'opérateurs économiques d'accéder aux crédits bancaires par manque de garanties. « VIJANA » permet ainsi aux porteurs des projets industriels et aux artisans d'obtenir des crédits allant jusqu'à 50.000 dollars américains auprès du FPI avec la garantie du FOGEC. La grande nouveauté réside dans le taux d'intérêt : 4% l'an pour le remboursement contre 6% auparavant. Une réponse appropriée pour les jeunes qui étaient jusque-là écartés des financements classiques à cause de taux, jugés prohibitifs dans les banques commerciales. Il s'agit d'un allègement des critères d'accès aux crédits qui accompagne cette baisse afin d'ouvrir la porte au « petit peuple » qui n'a pas de moyens.

Ce dispositif s'inscrit dans la vision du Président de la République Félix Tshisekedi à travers l'initiative « Debout jeunes congolais ». Cette initiative stimule la création des chaînes de valeurs, des emplois et accélère l'industrialisation du pays. La création des millionnaires congolais passe également par de tels programmes.

Pour Hervé Claude Batunkoke, Directeur général du FPI, l'enjeu est de faire de la jeunesse " le premier capital de la nation, un véritable moteur de croissance, d'innovation, de prospérité et de développement ". Le programme « VIJANA »vise une économie basée sur la transformation locale et la compétitivité.

Cette première cohorte de jeunes qui obtient les crédits du FPI, sera encadrée et suivie par des équipes techniques de l'institution pour l'aboutissement des projets.

Depuis le lancement de « VIJANA », la dynamique est enclenchée. Plus de cinquante projets ont déjà été déposés à travers les provinces dans les bureaux du FPI et du FOGEC. « Un appel à projets national » devrait être lancé dans les tout prochains jours. Ce programme est un tournant décisif et un pari audacieux à gagner pour l'économie du pays.