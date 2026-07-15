Afrique: Fonds de développement sino-africain - Vers un renforcement des investissements chinois

L'activation des mécanismes de coopération entre la Tunisie et le Fonds de développement sino-africain (CAD Fund), visant à dynamiser les investissements des entreprises chinoises en Tunisie, a été au coeur d'une réunion de travail qui s'est tenue ce mardi au siège de l'ambassade de Tunisie à Pékin.

Cette rencontre a réuni Abdelkhalek Dokkar, diplomate chargé du dossier de la coopération économique et de l'investissement à l'ambassade de Tunisie à Pékin, et une délégation du Fonds de développement sino-africain, conduite par Li Shibao, directeur du bureau du Fonds pour les régions Afrique du Nord et Afrique de l'Est.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer l'appui financier et technique destiné aux projets et initiatives des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes, en particulier dans les secteurs prioritaires pour le processus de développement en Tunisie.

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La réunion a également été l'occasion de revenir sur les moments forts de la participation de la délégation du bureau régional du Fonds aux travaux du Tunisia Investment Forum (TIF), qui s'est tenu à Tunis les 25 et 26 juin 2026. Les discussions ont aussi permis de passer en revue la série d'entretiens menés en marge du forum par la délégation chinoise avec des responsables tunisiens et des représentants du secteur privé.

Selon un communiqué publié par l'ambassade de Tunisie à Pékin, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du soutien à la diplomatie économique et s'ajoute aux efforts continus de la mission diplomatique tunisienne en Chine pour encourager et attirer les investissements directs étrangers (IDE) vers la Tunisie.