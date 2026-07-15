Tunisie: Le ministre de l'Agriculture en visite à Nabeul pour inspecter la réhabilitation des ouvrages hydrauliques

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a effectué, mardi, une visite dans le gouvernorat de Nabeul, consacrée au suivi de l'exécution des programmes d'entretien, de réhabilitation et de sécurisation des ouvrages hydrauliques contre les risques d'inondations.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que son département poursuit la mise en oeuvre d'un programme national intégré d'entretien des barrages, des lacs collinaires et de curage des oueds, afin de garantir la préservation de ces infrastructures, d'accroître leur efficacité et de renforcer la protection des citoyens, des biens et des terres agricoles. Il s'agit également d'améliorer la gestion des ressources en eau face aux défis climatiques croissants, indique un communiqué du ministère de l'agriculture publié mardi.

Le ministre de l'agriculture a appelé les différents services à renforcer la coordination et à accélérer la réalisation des projets programmés, tout en veillant au respect de la qualité des services et des délais. L'investissement dans l'entretien de l'infrastructure hydraulique constitue un fondement essentiel pour consolider la sécurité hydrique et alimentaire et réaliser un développement agricole durable, a notamment précisé le ministre.

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