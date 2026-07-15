Tunisie: Hajj 2027 - Les préparatifs lancés

Une réunion consacrée aux préparatifs de la saison du Hajj 1448 de l'hégire/2027, axée sur les aspects organisationnels et logistiques, s'est tenue, mardi, sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali.

Selon un communiqué du ministère des Affaires religieuses, la réunion a permis d'examiner les difficultés relevées dans certains aéroports tunisiens lors de la dernière saison du Hajj. Des solutions pratiques et des mécanismes de coordination ont été arrêtés afin d'y remédier et de garantir la fluidité des procédures de départ et de retour des pèlerins.

L'objectif est d'assurer les meilleures conditions de voyage, d'accueil et de confort aux pèlerins tout au long de leur déplacement vers les Lieux saints et lors de leur retour en Tunisie, a ajouté la même source.

Au début de la réunion, le ministre des Affaires religieuses a salué les efforts des différents intervenants et partenaires ayant contribué au succès de la saison du Hajj. Il a souligné que l'ensemble des parties prenantes, malgré la diversité de leurs missions, oeuvrent pour un objectif commun. Il s'agit de faciliter l'accomplissement des rites du pèlerinage et assurer aux pèlerins les meilleures conditions de confort et de sécurité, dès le début de leur voyage jusqu'à leur retour au pays.

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De son côté, la cheffe de cabinet du ministre des Affaires religieuses a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations issues de la dernière réunion de la Commission nationale du Hajj et de la Omra. Ces recommandations visent à intensifier la coordination entre les différentes structures concernées et la mobilisation de l'ensemble des intervenants en prévision de la prochaine saison.

Le ministère souligne que ces préparatifs anticipés visent également à renforcer le travail concerté entre les institutions concernées afin d'améliorer la qualité des services fournis aux pèlerins et d'assurer une organisation optimale des différentes étapes du voyage.

À cette réunion ont assisté des représentants de la Commission nationale du Hajj et de la Omra, de la Société des services nationaux et des résidences, du ministère du Transport, de la compagnie aérienne « Tunisair », des services d'assistance au sol et de la « Saudi Airlines ».