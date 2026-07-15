Tunisie: « Bakma » de Abdelhamid Bouchnak à la sélection officielle du Festival de Locarno - « Un film porté par la conviction et la persévérance »

La sélection officielle de cette année met en lumière 103 premières mondiales, incluant des oeuvres très attendues de réalisateurs renommés comme Hong Sangsoo et Denis Côté, en lice pour le prestigieux Léopard d'or.

Le réalisateur tunisien Abdelhamid Bouchnak a annoncé, hier, sur ses réseaux sociaux la sélection de son nouvel opus "Bakma" au Fuori Concorso du 79 Locarno Film Festival qui se tiendra du 5 au 15 août 2026.

«Après la sélection de "Dachra" à la Semaine de la Critique de Venise en 2018, cette nouvelle étape est une immense joie et une grande fierté. Elle confirme qu'il est possible de continuer à croire en un cinéma libre, ambitieux et indépendant», a-t-il noté et de souligner que "Bakma" est entièrement indépendant, produit avec passion par 3sggroup et Shkoon Production. Un film porté par la conviction, la persévérance et le travail d'une équipe extraordinaire.

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Le Locarno Film Festival est l'un des plus anciens et des plus prestigieux festivals de cinéma au monde. Créé en 1946 à Locarno, dans le canton du Tessin, au sud de la Suisse, il s'est imposé comme un rendez-vous majeur du cinéma d'auteur, réputé pour son exigence artistique, son esprit de découverte et son soutien aux nouvelles écritures cinématographiques.

Chaque été, généralement au mois d'août, la ville se transforme en une grande scène de cinéma. Son lieu emblématique est la Piazza Grande, l'une des plus grandes places publiques d'Europe dédiées aux projections en plein air : elle peut accueillir plusieurs milliers de spectateurs qui assistent, sous les étoiles, aux grandes projections et aux avant-premières du festival.

La sélection officielle de cette année met en lumière 103 premières mondiales, incluant des oeuvres très attendues de réalisateurs renommés comme Hong Sangsoo et Denis Côté, en lice pour le prestigieux Léopard d'or.