Tunisie: EST - Reprise des entraînements - Entre découvertes et retrouvailles

La nouvelle recrue, Youssef Becha, a eu un premier contact avec ses nouveaux coéquipiers, dimanche, à l'occasion de la reprise des entraînements. Montassar Essid, Khairy Meddaoui et Marouane Sahraoui, eux, redécouvrent l'ambiance du Parc B.

Les "Sang et Or" ont repris dimanche le chemin des entraînements, entamant ainsi la préparation d'intersaison. L'occasion pour Laurentiu Reghecampf de retrouver l'ambiance du Parc B qu'il a quitté le 17 mars 2025 au terme d'un premier passage qui n'a duré que quatre mois. Et il n' y a pas que Laurentiu Reghecampf qui retrouve le Complexe Hassen Belkhodja. Le jeune milieu Khairy Meddaoui, prêté la saison dernière au Stade Gabésien, est de retour à son club formateur. Pour rappel, Meddaoui, 21 ans, a prolongé son contrat avec l'Espérance de Tunis jusqu'au 30 juin 2029.

Un autre enfant du club est de retour. Il s'agit du gardien de but Montassar Essid, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, de retour au bercail après un passage de 3 ans à la JSO. Formé également au Parc Hassen Belkhodja, Marouane Sahraoui, engagé pour deux ans, replonge dans l'ambiance du Parc, 11 ans après l'avoir quitté.

Et si Laurentiu Reghecampf, Khairy Meddaoui, Montassar Essid et Marouane Sahraoui ont de vieux souvenirs au Parc B, la nouvelle recrue, Youssef Becha, "sang et or" pour les trois ans à venir, a vécu un baptême du feu.

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Pour rappel, les entraînements se poursuivront jusqu'à demain au Parc B. Jeudi, Laurentiu Reghecampf et sa bande mettront le cap sur Aïn Draham pour un stage de 10 jours.

Le Camerounais Fernandez Monyebe, prochaine recrue !

Selon des informations concordantes, le jeune international camerounais, Fernandez Monyebe, débarque au parc B. Âgé de 19 ans, Monyebe occupe le poste de milieu et ne rentre pas dans le quota des recrutements.