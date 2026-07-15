Sénégal: Migration irrégulière - Guy Marius Sagna pour des réponses structurelles au-delà de la sensibilisation

Le député à l'Assemblée nationale et au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, a estimé mardi que la lutte contre la migration irrégulière ne devait plus se limiter aux campagnes de sensibilisation, plaidant pour des réponses structurelles susceptibles d'améliorer durablement les conditions de vie des populations exposées à ce phénomène.

"Depuis vingt ans, les populations font de la sensibilisation. Elles ne disent pas qu'il faut arrêter, mais elles demandent que d'autres actions concrètes accompagnent ces efforts", a-t-il déclaré.

M. Sagna s'exprimait à l'issue d'une interaction parlementaire avec les citoyens sur les dangers de la migration irrégulière et de la traite des personnes en Afrique de l'Ouest, organisée à Thiaroye-sur-Mer.

il a indiqué avoir recueilli les préoccupations des populations confrontées depuis plusieurs années aux conséquences humaines, sociales et économiques de l'émigration irrégulière.

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"Les échanges ont permis de mettre en évidence les multiples facteurs à l'origine des départs irréguliers, notamment le chômage des jeunes, les difficultés d'accès au financement et la vulnérabilité économique de certaines couches sociales", a estimé Guy Marius Sagna.

Le parlementaire a annoncé son intention d'interpeller le gouvernement du Sénégal ainsi que les instances de la CEDEAO afin que les préoccupations exprimées soient traduites en mesures concrètes.

Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de financement destinés aux jeunes, en particulier ceux issus des milieux modestes qui éprouvent des difficultés à accéder au crédit en raison du manque de garanties.

"Les populations demandent davantage de moyens pour créer des activités génératrices de revenus et offrir des perspectives locales à la jeunesse", a-t-il souligné.

Guy Marius Sagna a assuré que ces préoccupations seraient relayées à travers les mécanismes de contrôle parlementaire, notamment les questions écrites, les missions d'information et les auditions des membres du gouvernement à l'Assemblée nationale.

Selon lui, les politiques publiques en matière de migration gagneraient à intégrer davantage les attentes exprimées par les communautés directement touchées par le phénomène.