Sénégal: Avec 58% de candidates au BFEM, une officielle relève l'impact des stratégies de maintien des filles à l'école

14 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 La scolarisation et le maintien des filles à l'école ont franchi un cap historique au Sénégal, représentant désormais 58% du total des effectifs inscrits à la session 2026 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), s'est réjouie la directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Khady Diop Mbodji.

En tournée dans les centres d'examen de Dakar pour constater le bon déroulement des épreuves, Mme Mbodji a salué le "renversement d'une tendance" autrefois dominée par les garçons.

"Ce basculement statistique prouve l'efficacité des stratégies de l'État pour garantir l'accès, le maintien et la réussite des filles dans le système éducatif", a-t-elle salué.

"Pendant longtemps, la domination des garçons sur le plan des candidatures constituait un défi majeur pour le système éducatif sénégalais, a expliqué la directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale.

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Elle a indiqué que les statistiques de cette session ont durablement inversé cette tendance, prouvant que les efforts ne visent plus seulement à inscrire les filles à l'école, mais à garantir leur parcours jusqu'aux examens certificatifs.

"L'objectif est qu'elles s'inscrivent, qu'elles restent, mais surtout qu'elles réussissent", a-t-elle réaffirmé.

Quelque 195 000 candidats répartis dans 1 200 centres d'examen, dont une cinquantaine à Dakar vont composer pour l'édition 2026, avec une représentativité des filles s'élevant 58 %.

La directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale a aussi fait remarquer que l'examen du BFEM est marqué cette année par d'importantes innovations technologiques et sécuritaires, avec "l'intégration de QR codes" sur les convocations afin de permettre aux candidats de consulter leurs résultats à distance, évitant "le stress des proclamations publiques".

Elle a aussi signalé la mise en place d'un dispositif strict encadrant le transport et la garde des épreuves pour détecter et identifier rapidement toute tentative de fraude.

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