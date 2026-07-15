Sénégal: Thiaroye-sur-Mer - Guy Marius Sagna appelle à une prise en charge urgente de l'érosion côtière

14 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiaroye-sur-Mer — Le député Guy Marius Sagna (groupe Pastef, majorité) a plaidé, mardi, pour une prise en charge urgente de l'érosion côtière dont sont victimes les habitations de la commune d'arrondissement de Thiaroye-sur-Mer (ouest).

"La vulnérabilité environnementale de cette commune figure parmi les facteurs qui aggravent les difficultés socioéconomiques de ses habitants", a dit M. Sagna, réclamant ensuite une prise en charge rapide de cette préoccupation par les pouvoirs publics.

Il a fait ce plaidoyer lors d'une réunion avec des habitants de Thiaroye-sur-Mer. La rencontre était surtout consacrée à la migration irrégulière.

"Les habitants de Thiaroye-sur-Mer demandent de manière urgente la restructuration de leur commune. Ils ne cessent d'alerter les autorités en raison des menaces qui pèsent sur leurs maisons", a dit le député, ajoutant que les cimetières de cette municipalité aussi sont en proie à l'érosion côtière.

Guy Marius Sagna a promis d'interroger le gouvernement sur l'usure qu'entraînent les vagues de la mer sur les terres de cette commune.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.