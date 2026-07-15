Sénégal: Thiaroye-sur-Mer - Guy Marius Sagna appelle à une prise en charge urgente de l'érosion côtière

Thiaroye-sur-Mer — Le député Guy Marius Sagna (groupe Pastef, majorité) a plaidé, mardi, pour une prise en charge urgente de l'érosion côtière dont sont victimes les habitations de la commune d'arrondissement de Thiaroye-sur-Mer (ouest).

"La vulnérabilité environnementale de cette commune figure parmi les facteurs qui aggravent les difficultés socioéconomiques de ses habitants", a dit M. Sagna, réclamant ensuite une prise en charge rapide de cette préoccupation par les pouvoirs publics.

Il a fait ce plaidoyer lors d'une réunion avec des habitants de Thiaroye-sur-Mer. La rencontre était surtout consacrée à la migration irrégulière.

"Les habitants de Thiaroye-sur-Mer demandent de manière urgente la restructuration de leur commune. Ils ne cessent d'alerter les autorités en raison des menaces qui pèsent sur leurs maisons", a dit le député, ajoutant que les cimetières de cette municipalité aussi sont en proie à l'érosion côtière.

Guy Marius Sagna a promis d'interroger le gouvernement sur l'usure qu'entraînent les vagues de la mer sur les terres de cette commune.