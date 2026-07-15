Sénégal: Les fondements historiques et l'avenir stratégique de la coopération entre le pays et l'Egypte, au menu d'un panel, mercredi

Dakar — Le Groupe d'amitié égypto-sénégalaise annonce l'organisation, mercredi, à partir de 15 heures, au Musée des civilisations noires, un panel consacré aux relations entre Dakar et Le Caire, et destiné à revisiter plusieurs siècles d'échanges entre les deux pays et à identifier de nouveaux leviers de coopération dans les domaines politique, scientifique, économique et culturel, a appris l'APS des organisateurs.

Cette rencontre réunira des universitaires, historiens, islamologues, spécialistes des relations internationales, diplomates, représentants d'institutions académiques et religieuses, notamment d'Al-Azhar et des universités sénégalaises, ainsi que des acteurs économiques, culturels, d'anciens étudiants et des représentants de la société civile.

Selon le document sur les termes de références du panel consulté par l'APS, les organisateurs entendent analyser les fondements historiques, religieux, culturels, scientifiques, économiques et diplomatiques des relations entre le Sénégal et l'Egypte, tout en formulant des recommandations susceptibles de renforcer ce partenariat dans le contexte des nouvelles dynamiques d'intégration africaine.

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"Les relations entre les deux pays trouvent leurs origines bien avant les indépendances africaines. Elles remontent aux échanges transsahariens qui reliaient l'ancien royaume du Tekrour à la vallée du Nil à travers les grandes routes caravanières, favorisant la circulation des marchandises, des hommes, des savoirs et des traditions intellectuelles", expliquent les initiateurs de la rencontre.

Ils évoquent aussi les pèlerinages vers les lieux saints de l'islam qui ont également contribué à intensifier ces contacts, en faisant du Caire une "étape privilégiée" pour de nombreux érudits ouest-africains.

Au fil des siècles, "la prestigieuse université d'Al-Azhar est devenue l'un des principaux pôles de formation des élites religieuses et intellectuelles sénégalaises, participant à la constitution de réseaux savants durables entre le Nil et la vallée du fleuve Sénégal", souligne la même source.

Explorer de nouveaux axes de partenariat africain

Elle rappelle que "ces liens historiques ont été consolidés après les indépendances par des relations diplomatiques suivies entre Dakar et Le Caire, fondées sur des positions souvent convergentes au sein des organisations africaines et internationales", notamment, autour des questions de coopération Sud-Sud, de paix, de développement et d'intégration continentale à travers les figures emblématiques de Gamal Abdel Nasser et de Léopold Sédar Senghor.

Les échanges porteront sur quatre principaux axes : les fondements historiques des relations égypto-sénégalaises, les coopérations religieuses, scientifiques et universitaires, les relations politiques et diplomatiques depuis les indépendances ainsi que les perspectives économiques et stratégiques, indique-t-on.

Les discussions s'intéresseront également au renforcement des relations bilatérales dans des secteurs tels que le commerce, les investissements, l'agriculture, l'énergie, la sécurité alimentaire, l'innovation, le numérique et l'économie de la connaissance.

Selon les organisateurs, cette rencontre devrait permettre de mieux faire connaître "les fondements historiques de la coopération entre les deux pays, de valoriser le rôle des institutions scientifiques et religieuses dans le rapprochement des peuples, d'identifier de nouveaux axes de partenariat stratégique et de formuler des recommandations en faveur d'une coopération durable".