Sénégal: Migration circulaire - Guy Marius Sagna réclame plus de transparence dans l'attribution des opportunités de mobilité

Le député Guy Marius Sagna a plaidé mardi pour davantage de transparence dans la gestion des mécanismes de migration légale et circulaire, estimant que plusieurs citoyens s'interrogent sur les conditions d'accès à ces opportunités.

"La question de la gouvernance des visas et des quotas de migration circulaire a été soulevée par plusieurs participants. Nous ne pouvons pas affirmer que ces mécanismes sont mal gérés, mais nous allons interpeller le gouvernement afin de comprendre comment sont gérés les quotas de migration circulaire", a déclaré le parlementaire.

Guy Marius Sagna intervenait à l'issue d'une rencontre avec les populations de Thiaroye-sur-Mer.

Selon lui, une gestion transparente et équitable de ces dispositifs pourrait contribuer à renforcer la confiance des populations et à offrir davantage d'alternatives à la migration irrégulière.

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"Nous utiliserons les instruments de contrôle parlementaire pour obtenir des informations sur les critères de sélection, les bénéficiaires et la répartition des opportunités offertes dans le cadre des programmes de mobilité légale", a indiqué le parlementaire.

Guy Marius Sagna a également invité les autorités à veiller à ce que les localités particulièrement affectées par la migration irrégulière puissent bénéficier pleinement des dispositifs publics destinés à favoriser "une migration sûre, ordonnée et régulière".

Il a réaffirmé que les préoccupations recueillies auprès des populations seront portées aussi bien devant l'Assemblée nationale que devant le Parlement de la CEDEAO afin de contribuer à l'élaboration de réponses mieux adaptées aux réalités du terrain.