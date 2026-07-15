Sénégal: Diass étrenne son premier stade aux normes FIFA - Une infrastructure utile à toute la nation

La commune de Dias, dans le département de Mbour, a officiellement inauguré son premier stade municipal, une infrastructure financée sur fonds propres et répondant aux standards internationaux. Un projet porté par le maire Mamadou John, salué par les autorités étatiques comme un modèle de gestion locale et un levier pour la démocratisation du sport au Sénégal.

C'est un projet qui mûrissait depuis près d'un demi-siècle. Le terrain, offert gracieusement en 1979 par la famille Khan Fakh, n'était alors qu'une simple aire de jeux, utilisée en diurne, sans gradins ni équipements de sécurité. Aujourd'hui, la commune de Dias dispose d'un stade flambant neuf, conforme aux exigences de la FIFA.

« Ce stade est aux normes FIFA en termes de dimensions, d'infrastructures pour les gradins, de vestiaires, mais surtout de sécurité. Il est doté d'un système de vidéosurveillance, » a déclaré Mamadou John, maire de Dias, lors de la cérémonie de réception. L'édile a tenu à souligner que l'ouvrage, réalisé par appels d'offres (lots éclairage, gradins et aire de jeux), a été entièrement financé par les deniers de la commune.

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« Ce n'est pas seulement une infrastructure pour Dias, c'est une infrastructure pour le Sénégal. Quand on construit une infrastructure de cette nature, elle est utile à toute la

L'un des points saillants du projet réside dans sa maîtrise des coûts. Sans dévoiler le montant exact, Mamadou John a affirmé que le budget engagé est « très, très en deçà des normes actuelles », au point de susciter l'intérêt des autorités centrales. « Je sais que le ministre des Sports me dira qu'il faut que les gens viennent à l'école de Dias pour savoir comment nous nous en sommes sortis, » a-t-il lancé, non sans fierté.

Au-delà de la construction, la question de la pérennité a été posée. Le maire a assuré que le stade serait géré par des professionnels du management sportif, et non par de simples bénévoles. « Ce stade doit s'autofinancer. Il ne doit plus bénéficier de subventions de la commune pour exister, » a-t-il martelé, annonçant la mise en place d'un règlement intérieur, d'un organigramme et d'un comité de gestion associant sportifs et acteurs de la société .

Présent à la cérémonie, un représentant du gouvernement a salué l'initiative, au nom du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Il a rappelé que ce stade s'inscrivait pleinement dans la politique nationale de démocratisation du sport, avec un accent particulier sur la jeunesse.

« Ce stade n'est pas seulement le patrimoine de la population de Dias, c'est un patrimoine national. Il rentre dans un programme gouvernemental qui consiste à rendre le sport plus proche des populations, » a-t-il déclaré, avant de féliciter le maire pour son « leadership visionnaire » et de réaffirmer l'accompagnement de l'État pour les prochaines phases du projet

Si le stade ne peut pas encore accueillir de rencontres internationales faute de critères complémentaires par rapport à des enceintes comme celle de Diamniadio, il ouvre la voie à de nouveaux développements. Mamadou John a évoqué la possibilité d'y adjoindre une piscine et d'autres équipements, dans le cadre d'une extension soutenue par les services de l'État.

La population de Dias, massivement mobilisée, voit désormais son « GOAT » le nom mythique du lieu transformé en un équipement moderne, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire sportive.