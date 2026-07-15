Sénégal: Migration irrégulière - Thiaroye fait entendre sa voix

Dakar accueille, du 13 au 17 juillet 2026, une session de la sixième législature du Parlement de la CEDEAO consacrée à l'Interaction entre les parlementaires et les citoyens sur les dangers de la migration irrégulière et de la traite des personnes en Afrique de l'Ouest. Point d'orgue de cette session, les parlementaires ont organisé, mardi 14 juillet, une interaction publique communautaire à Thiaroye-sur-Mer, localité durement éprouvée par les départs irréguliers.

Placée sous le slogan « Des choix sûrs, des avenirs prometteurs. Ensemble contre la migration irrégulière et la traite des personnes », cette initiative entend sensibiliser les populations aux risques de la migration irrégulière, tout en promouvant des perspectives sûres et durables pour la jeunesse. Au-delà des messages de prévention, les élus ont surtout recueilli préoccupations exprimées par les habitants, les organisations communautaires et les acteurs locaux.

À l'issue des échanges, le député sénégalais et membre du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, a salué « des populations fortes, courageuses et résilientes » qui, selon lui, vivent « depuis 2006 les affres de l'immigration irrégulière ». Il a précisé que les témoignages recueillis ont permis d'identifier les multiples causes du phénomène et que les parlementaires entendent désormais les traduire en actions institutionnelles.

« Nous avons bien écouté, nous avons bien entendu. En tant que député sénégalais et député du Parlement de la CEDEAO, nous allons interpeller le gouvernement du Sénégal ainsi que la Commission de la CEDEAO », a-t-il déclaré.

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Parmi les urgences soulevées figure la restructuration de Thiaroye-sur-Mer, confrontée à une forte érosion côtière de plus en plus préoccupante. Les populations demandent le déplacement des habitations ainsi que des cimetières menacés par l'avancée de la mer. Elles ont également insisté sur la nécessité de dépasser le simple cadre de la sensibilisation en facilitant l'accès des jeunes, notamment ceux issus des couches populaires, aux financements et aux opportunités d'emploi.

Guy Marius Sagna a aussi annoncé que les parlementaires examineront la gestion des quotas de migration circulaire et de l'attribution des visas afin d'en garantir davantage de transparence. « La voix des populations de Thiaroye et des autres localités touchées doit être entendue et se transformer en actes concrets pour améliorer leurs conditions de vie », a-t-il conclu, promettant des questions écrites, des missions d'information et des interpellations du gouvernement sur ces enjeux.