Afrique de l'Ouest: Introduction en bourse de la BRVM - Bridge Bank Group Côte d'Ivoire lève 67,5 milliards pour conquérir la région

Bridge Bank Group Côte d'Ivoire veut mobiliser 67,5 milliards de francs CFA portant sur 20 % de son capital, à travers son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). Ces fonds vont permettre de financer son expansion en Afrique de l'Ouest.

Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGCI) a annoncé officiellement avant-hier, lundi 13 juillet lors d'une conférence de presse, son introduction à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Cette opération, visée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA), porte sur la cession de 20% du capital du BBGCI (10.000.000 d'actions) pour un montant de 67,5 milliards FCFA, FCFA 6750 par action. « Nous avons décidé d'entrer en bourse par la cession de 20% des actions de Bridge Bank Cote d'Ivoire sur la BRVM pour trois raisons fondamentales.

La première c'est la croissance de l'économie dans laquelle nous sommes implantés, la Cote d'Ivoire spécifiquement. La deuxième raison c'est la progression que nous avons de notre marché boursier et la troisième raison fondamentale est la croissance que nous avons connue sur les 5 dernières années. Nous avons un plan stratégique qui a bien fonctionné sur les 5 dernières années qui nous projette vers des lendemains meilleurs avec une croissance accélérée sur les 5 prochaines années que nous voulons faire profiter à tous les investisseurs de la zone UEMOA. Cela va nous permettre d'institutionnaliser notre capital et d'avoir des fonds nécessaires pour financer notre expansion géographique », a expliqué Ehouman KASSI directeur général, Bridge Bank Group côte d'ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, ces fonds levés vont servir de capital pour renforcer les capacités de Bridge Bank Sénégal notamment sa filialisation pour une enveloppe de 20 milliards Fcfa sur les 67 milliards. « Ensuite nous escomptons être sur le marché de la Guinée Conakry également et enfin nous avons un projet d'investir lourdement sur la partie digitalisation qui va profiter directement à la structure du Sénégal », poursuit-il. BBGCI présente des indicateurs financiers qui témoignent de la solidité et de la résilience de son modèle sur le long terme. « En 2025, la Banque a réalisé un résultat net de 27,2 milliards FCFA, en progression de 19% en glissement annuel, pour un Produit Net Bancaire de 68 milliards FCFA (+15%).

Le total bilan atteint 1427 milliards FCFA, soit plus de 6 fois la taille de bilan de 219 milliards FCFA enregistrée en 2015. Le résultat net a, quant à lui, été multiplié par neuf sur la même période. Ces indicateurs reflètent la robustesse d'un modèle économique éprouvé, qui a démontré sa capacité à croître de façon rentable dans des environnements économiques variés » Ehouman KASSI directeur général, Bridge Bank Group côte d'ivoire », indique M kASSI. Le directeur général de CGF Bourse, Khalidou Diallo a invité les investisseurs institutionnels et les particuliers à saisir cette opportunité.« C'est une banque dynamique, qui a une trajectoire de croissance régulière, une gouvernance solide et des perspectives de développement clairement identifiées », a-t-il fait part.