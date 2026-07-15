Sénégal: Les Lioncelles qualifiées pour l'Afrobasket U18 féminin

Dakar — L' équipe nationale féminine des moins de 18 ans de basketball est indirectement qualifiée à l'Afrobasket U18 féminin, qui se jouera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 5 au 16 août 2026, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

Cette qualification intervient à la suite de l'annulation du tournoi de la zone 2 qualificatif à l'Afrobasket U18, qui devait se tenir à Conakry, en Guinée, du 17 au 19 juillet 2026, selon la même source.

Elle indique par conséquent, que l'équipe nationale du Sénégal qui devait participer à cette compétition est donc directement qualifiée par la FIBA pour participer à l'Afrobasket U18 féminin.

L'équipe nationale masculine U18 est également qualifiée pour cette compétition.