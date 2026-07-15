Afrique du Sud: Concours international de récital du Saint-Coran - La DEGAR salue 'le triomphe éclatant' du pays en Afrique du Sud

Dakar — La Délégation générale aux affaires religieuses (DEGAR) salue "le triomphe éclatant" du Sénégal à un concours international de récital du Saint-Coran tenu récemment en Afrique du Sud, dont le premier prix a été remporté par Abdoulaye Athie.

"C'est avec une grande fierté et une immense joie que la Délégation générale aux affaires religieuses a appris le triomphe éclatant du Sénégal au concours international [de récitation] du Coran qui s'est déroulé récemment en Afrique du Sud. Notre compatriote, Abdoulaye Athie, a su se démarquer en remportant le premier prix, devançant des participants venus de 20 pays du monde arabo-islamique", peut-on lire dans un communiqué de la DEGAR parvenu mercredi à l'APS.

La DEGAR félicite "chaleureusement le lauréat pour cet exploit remarquable qui honore notre nation. Ce succès est aussi celui des marabouts enseignants qui contribuent à la formation des talibés. C'est également le reflet de l'engagement de tout un peuple envers l'apprentissage et la pratique des valeurs islamiques".

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Selon le communiqué, par la même occasion, la DEGAR "tient également à saluer l'engagement et la vision" du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, "dont les initiatives en faveur de la promotion des valeurs religieuses, de l'excellence et du vivre-ensemble participent au rayonnement du Sénégal sur la scène internationale".

La DEGAR invite par ailleurs "tous les Sénégalais à célébrer ce succès et à s'en inspirer pour promouvoir le dialogue interreligieux, la paix sociale et le vivre-ensemble, qui sont au coeur de notre identité nationale".