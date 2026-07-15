Afrique: Le bilan de la coupe du monde et la dette au menu des quotidiens

Dakar — Des sujets se rapportant au sport, à l'économie et à la politique sont au menu des quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

En sport, Vox Populi signale qu'après la "communication catastrophique" de la Fédération sénégalaise de football "sur le bilan du mondial 2026", la ministre des Sports "siffle la fin des déballages".

"Elle ordonne à la FSF de +cesser immédiatement toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques relatives à cet événement+", rapporte le journal, ajoutant que Djirèye Clotilde Coly veut "mettre fin aux polémiques stériles qui nuisent gravement à l'image et à la réputation de notre pays à l'échelle internationale".

Selon Sud Quotidien, "Djirèye Clotilde Coly siffle la fin des prolongations".

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"La ministre de la Jeunesse et des sports, Djirèye Clotilde Coly a recadré la Fédération sénégalaise de football (FSF) après les sorties médiatiques du Secrétaire général, Abdoulaye Saydou Sow, du président de la commission communication, Bacary Cissé et du président de l'instance fédérale, Abdoulaye Fall sur la participation du Sénégal au Mondial", écrit Sud.

"Le déballage et les nombreuses polémiques qui ont suivi, n'ont pas plu au gouvernement. Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné à l'instance fédérale de cesser toute intervention jusqu'à nouvel ordre. Mieux, Mme Coly précise que toute la lumière sera faite pour éclairer la lanterne des Sénégalais choqués par une élimination prématurée et le fiasco organisationnel", ajoute le journal.

En économie, Le Quotidien affiche à la Une : "la dette cachée enfin révélée".

Le journal estime qu'en "publiant un bulletin statistique d'une précision inédite sur la période 2019-2024, le gouvernement sénégalais choisit la carte de la sincérité budgétaire".

"Porté par un audit indépendant, cet inventaire rigoureux révèle un taux d'endettement réel du secteur public de 128, 6% du Pib, ouvrant la voie à une nouvelle ère de gouvernance financière. Selon le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, les chiffres présentés dans le bulletin reflètent les résultats des travaux de réconciliations des données menés avec les créanciers et partenaires financiers, avec l'appui du cabinet de renommée internationale Forvis Mazars", ajoute le journal.

Une "dette record" estimée "à 128,6% du PIB", note Sud Quotidien

"Le Bulletin statistique de la dette publique 2019-2024, publié le 14 juillet par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, révèle une forte dégradation de l'endettement public. À fin 2024, l'encours de la dette atteint 25 583 milliards de FCFA, soit 128,6% du PIB, contre 81,8% cinq ans plus tôt. Ce document s'inscrit dans une démarche de fiabilisation des données menée avec l'appui du cabinet Forvis Mazars", écrit Sud.

La présence simultanée du président Bassirou Diomaye Faye, de son prédécesseur Macky Sall et de Karim Wade à Doha à l'occasion des obsèques de Son Altesse le Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, est également au coeur des préoccupations de la presse.

"Seules les montagnes ne se retrouvent jamais. L'ancien Président et candidat au poste de secrétaire général de l'ONU a rencontré à Doha Karim Wade. Macky Sall y était pour présenter ses condoléances à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à la suite du décès de son père. A noter que le Président Bassirou Diomaye a aussi quitté Dakar hier à cet effet. A son arrivée à l'aéroport, il a été accueilli, entre autres, par... Karim Wade", rapporte Libération.

Le quotidien L'As évoque "une rencontre Diomaye-Karim-Macky à Doha".

"Dans un contexte de fortes turbulences économiques, la rencontre de Doha entre le président Bassirou Diomaye Faye, son prédécesseur Macky Sall et l'ancien ministre Karim Wade dépasse le simple cadre d'une poignée de main. Elle constitue un signal politique fort, au moment où le Sénégal cherche à retrouver de la stabilité et à rassurer ses partenaires", souligne le journal.

Selon WalfQuotidien, "certains parlent déjà du pacte de Doha ou plutôt de la naissance de l'axe Diomaye-Macky-Karim. Les trois hommes sont présents simultanément à l'occasion des obsèques de Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Emir du Qatar".