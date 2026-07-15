Maroc: L'axe Dakar Rabat 'offre une alternative pour un islam tolérant', selon Bakary Sambe

Dakar — L'axe Dakar-Rabat, compte tenu de nombreux symboles et valeurs partagés par le Sénégal et le Maroc, offre une alternative pour un islam "tolérant, de paix et de stabilité", estime Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute, centre de recherche africain pour la paix.

Le Sénégal et le Maroc partagent "beaucoup de symboles", dont le rite Malikite, l'acharisme, le soufisme sunnite, la confrérie tidjania, autant de choses qui gardent de la valeur "aujourd'hui dans notre région, avec tout ce qui nous entoure, avec l'extrémisme, etc.", a-t-il avancé.

Il en résulte que l'axe Dakar-Rabat "offre l'alternative d'un Islam tolérant, de paix et de stabilité", a soutenu Bakary Sambe, lors d'une conférence publique qu'il animait, mardi, dans le cade de l'exposition montée à partir des archives du quotidien national Le Soleil et intitulée "Maroc - Sénégal, une histoire partagée, un destin commun".

L'universitaire sénégalais appelle à valoriser ce patrimoine commun, jugeant qu"'il est peu d'exemples, dans les relations internationales contemporaines, d'une alliance bilatérale ayant traversé six décennies d'indépendance, cinq régimes politiques successifs et l'ensemble des recompositions géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest, sans jamais se départir de sa substance ni de son intensité".

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Selon lui, l'axe Dakar-Rabat précède les indépendances des deux pays de "plusieurs siècles, mais a connu un coup d'accélérateur avec sa Majesté le Roi Mohamed VI qui, en 1999 lui a donnée sa nouvelle impulsion la plus décisive".

Pour Bakary Sambe, le discours prononcé par le roi Mohamed VI à la résidence de l'ambassade du Maroc au Sénégal, en 2016, à l'occasion du 41e anniversaire de la marche verte, à quelques mois du retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine, "a transformé Dakar en un lieu de résonnance continentale de la souveraineté du Maroc au sud du Sahara".

Il note une continuité des relations entre les deux pays avec les différents présidents qui se sont succédé à la tête du Sénégal, de Léopold Sédar Senghor à Bassirou Diomaye Faye en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, chacun apportant "sa touche pour renforcer cette amitié".

L'axe Dakar-Rabat est devenu "un modèle que d'autres partenaires africains gagneraient à observer et peut-être à s'en inspirer", a recommandé Bakary Sambe.

Il propose que cette exposition tirée des archives du quotidien Le Soleil soit présentée dans les universités sénégalaises et marocaines, soulignant que même si la relation entre les deux pays "est belle et a une valeur exceptionnelle [...], nous sommes en présence d'une génération qui n'est pas forcément nourrie de ses racines historiques".

Il considère qu'il est du devoir des deux pays de perpétuer ces héritages et de les transmettre, à travers par exemple une exposition itinérante "au Maroc, comme au Sénégal, dans les campus et partout où ça sera utile".