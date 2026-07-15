Sénégal: Bambey - 11 candidats au BFEM arrêtés dans une présumée affaire de tricherie

11 candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) ont été interpellés mardi au CEM Bambey 2, dans le département de Bambey, pour leur implication présumée dans une affaire de tricherie lors des examens, selon une source sécuritaire.

Les personnes mises en cause sont composées de huit garçons et trois filles. Leur interpellation est intervenue vers 17 heures, après un signalement effectué par le président du jury aux forces de défense et de sécurité à la suite de constatations jugées suspectes dans le centre d'examen.

D'après les premiers éléments de l'enquête, les candidats détenaient, dans leurs téléphones portables, des contenus correspondant aux sujets des épreuves du BFEM au moment de leur contrôle.