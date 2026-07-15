Sénégal: Sédhiou - 152 candidats au BFEM composent sans état civil

Les épreuves du Bfem ont démarré le mardi 14 juillet, dans toute l'étendue de la région. À Sédhiou commune, 2003 candidats ont composé le premier jour.

Il s'agit de 1057 filles et 946 garçons qui sont évalués sur deux options différentes : franco arabe et français. Pour l'option franco arabe, ils sont 17 candidats répartis dans deux jurys mixtes sept (7) au centre Mamadou Mané et dix (10) à Boumouda, a confié Oumar Diagne, inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Sédhiou. M. Diagne a aussi signalé que 152 candidats passent l'examen sans état civil.

Des chiffres en progression comparé aux sessions précédentes. « Nous leur donnons la chance de réussir comme les autres, mais nous lançons un appel à l'endroit des parents pour éviter ce genre de situation », dit -il. L'Inspecteur a, dans le même sillage, évoqué les cas d'absence. « La plupart sont des candidats individuels.

Pour les candidats officiels, nous avons demandé au président de jury de pousser l'enquête pour connaître la raison », a expliqué Oumar Diagne. De son côté, le préfet de Sédhiou, Modou Guèye, a salué la bonne organisation des examens. Les forces de défense et de sécurité sont bien présentes dans les différents centres d'examen.