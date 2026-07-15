Sénégal: Sédhiou - 152 candidats au BFEM composent sans état civil

15 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jonas Souloubany Bassène (correspondant)

Les épreuves du Bfem ont démarré le mardi 14 juillet, dans toute l'étendue de la région. À Sédhiou commune, 2003 candidats ont composé le premier jour.

Il s'agit de 1057 filles et 946 garçons qui sont évalués sur deux options différentes : franco arabe et français. Pour l'option franco arabe, ils sont 17 candidats répartis dans deux jurys mixtes sept (7) au centre Mamadou Mané et dix (10) à Boumouda, a confié Oumar Diagne, inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Sédhiou. M. Diagne a aussi signalé que 152 candidats passent l'examen sans état civil.

Des chiffres en progression comparé aux sessions précédentes. « Nous leur donnons la chance de réussir comme les autres, mais nous lançons un appel à l'endroit des parents pour éviter ce genre de situation », dit -il. L'Inspecteur a, dans le même sillage, évoqué les cas d'absence. « La plupart sont des candidats individuels.

Pour les candidats officiels, nous avons demandé au président de jury de pousser l'enquête pour connaître la raison », a expliqué Oumar Diagne. De son côté, le préfet de Sédhiou, Modou Guèye, a salué la bonne organisation des examens. Les forces de défense et de sécurité sont bien présentes dans les différents centres d'examen.

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