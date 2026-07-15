Sénégal: JOJ 2026 - La Ville de Dakar lance l'opération « Zéro déchet »

La Ville de Dakar a mis, mardi 14 juillet, à la disposition de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) un lot de 2.000 bacs à ordures de 660 litres dont 1.000 seront directement utilisés par la structure, ainsi que 3.000 sacs à sable destinés à assurer la propreté dans le département. C'était à l'occasion du lancement, par le maire Abass Fall, de l'opération « Zéro déchet » à Dakar, en prévision des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 ».

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Cécile Faye, secrétaire générale du Comité d'organisation des Joj (Cojoj), qui n'a pas manqué de saluer la portée de ce geste de la Ville. « Il s'agit d'un renforcement significatif du dispositif de gestion des déchets sur les espaces donnant accès aux sites de compétition et aux espaces publics de la ville », a souligné l'édile de la capitale sénégalaise.

Abass Fall a fait savoir que le matériel sera déployé sur l'ensemble du territoire dakarois, à raison de 20 bacs pour chacune des 19 communes, et des dotations seront réservées aux établissements scolaires et aux édifices religieux. Abass Fall a exprimé son souhait d'avoir une « capitale propre où il fait bon vivre, à l'image des grandes métropoles du monde ».

Cécile Faye a salué les efforts de la Ville dans le cadre de l'organisation des Joj. « Cet acte montre que le maire de Dakar a de la considération pour les populations et pour la protection de l'environnement, mais aussi pour l'organisation du premier événement olympique en terre africaine. Il est important que nous puissions rendre propre la capitale dakaroise, car l'image de notre pays en dépend », a-t-elle indiqué.

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