Sénégal: Mamadou Ndione annonce son ralliement au président Bassirou Diomaye Faye

Le maire de Diass, Mamadou Ndione, a annoncé ce mercredi 15 juillet sa décision d'accompagner l'action du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, répondant favorablement à l'appel au rassemblement lancé par le chef de l'État.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une audience avec le président de la République, l'édile de Diass explique que leurs échanges ont porté sur les principaux défis auxquels fait face le Sénégal ainsi que sur les préoccupations spécifiques de sa commune, notamment les questions foncières liées au Pôle urbain Dagga-Kholpa, à la zone de servitude aéroportuaire, au Port de Ndayane et à l'ancienne gare des gros porteurs.

Le maire indique avoir également plaidé pour une meilleure prise en charge des besoins des populations de Diass, en particulier dans les domaines de l'accès à l'eau potable, de l'assainissement, de l'électrification, des infrastructures routières, de la planification urbaine et de la gestion des impacts économiques, sociaux et environnementaux liés aux grands projets structurants de la zone.

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Selon Mamadou Ndione, le président Bassirou Diomaye Faye lui a exposé sa volonté de rassembler les forces vives du pays afin de mobiliser les compétences autour du redressement et de la transformation du Sénégal. Il affirme avoir trouvé auprès du chef de l'État « une écoute attentive » et « une volonté clairement affirmée d'apporter des réponses concertées » aux préoccupations soulevées.

Élu maire de Diass en 2022 sous la bannière du parti Euleuk Sénégal, Mamadou Ndione justifie son choix par « l'intérêt supérieur de la Nation », estimant que les clivages politiques doivent céder la place à l'intérêt général lorsque les enjeux nationaux l'exigent.

Il précise que cette orientation a été soumise aux responsables du Bloc Engagé pour l'Unité et la Gloire du Sénégal (BEUG SÉNÉGAL), qui l'ont approuvée à l'unanimité à l'issue d'une réunion.

Dans son communiqué, le maire réaffirme son attachement aux valeurs de proximité avec les populations, de défense des intérêts de Diass, du sens de l'État et de la République. Il conclut en affirmant faire « le choix de Diass, le choix du Sénégal et le choix de l'unité », tout en annonçant son engagement à accompagner le président de la République dans la conduite de son action.