Sénégal: Après l'élimination du pays au Mondial 2026, les appels au calme se multiplient

L'élimination des Lions a plongé le football sénégalais dans une crise sans précédent, marquée par de polémiques sorties médiatiques des acteurs. Suffisant pour que la tutelle demande à cesser désormais toute communication publique sur ce dossier.

L'échec du Sénégal à la Coupe du monde 2026 a ouvert une profonde crise au sein du football national. Dans les jours qui ont suivi l'élimination, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a multiplié les prises de parole pour tenter d'expliquer les raisons de cette désillusion. Le sélectionneur Pape Thiaw a rapidement été placé au premier rang des responsables avant d'être démis de ses fonctions. Une décision qui apparaît pour certains comme une volonté de désigner un coupable idéal, faisant de Pape l'arbre qui cache la forêt des problèmes plus profonds qui secouent le football sénégalais.

Puis est venue l'affaire du chef cuisinier de la sélection, accusé aux États-Unis d'attouchements sexuels avant de prendre la fuite. Quelques jours plus tard, une nouvelle polémique est née lorsque le président de la Fsf, Abdoulaye Fall, a révélé publiquement que le médecin de l'équipe nationale, en poste depuis 2017, était gynécologue de formation. Une déclaration qui a contraint ce dernier à sortir du silence pour rappeler qu'il possède également une spécialisation en médecine du sport.

Koulibaly assume et appelle à la retenue

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Autant d'affaires qui ont largement dépassé les frontières du Sénégal et alimenté les moqueries sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias étrangers. Le premier des cadres de la sélection à réagir a été le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Dans un message publié sur sa story Instagram, quelques heures après la conférence de presse d'Abdoulaye Fall, le défenseur d'Al-Hilal a d'abord demandé si réellement « nous sommes obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale », avant de supplier d'arrêter « ces guerres d'ego qui ne font que diviser ».

Il a ensuite assumé sa part de responsabilité dans l'élimination et présenté ses excuses au peuple sénégalais. Il a également tenu à démentir toute influence des joueurs dans les choix du sélectionneur, tout en refusant d'alimenter davantage les polémiques autour de la Fédération. « En tant que capitaine, j'assume notre élimination. Chacun prendra ses responsabilités et communiquera en son nom. »

Gana Gueye invite à la réflexion

Une prise de position empreinte de sobriété, en contraste avec les nombreuses sorties médiatiques enregistrées ces derniers jours. Avant même la réaction de son capitaine, Idrissa Gana Gueye avait déjà exprimé son incompréhension après l'élimination. Sans désigner de responsables, le milieu de terrain d'Everton a appelé à une réflexion collective sur les causes de cet échec.

« Alhamdoulillah, en toutes circonstances. Fiers de vous, les gars ! Mais... maintenant, parlons-en. Qu'en pensez-vous ? Depuis la fin du match, je n'arrive ni à trouver les mots ni à vraiment comprendre ce qui s'est passé. J'ai tout de même ma petite idée... Et vous ? » Le message le plus ferme est venu de l'ancien international Diomansy Kamara.

Diomansy Kamara dénonce les règlements de comptes

Dans une publication largement relayée, il a dénoncé les règlements de comptes publics et exhorté tous les acteurs à préserver l'image du Sénégal. « Les victoires révèlent les talents, mais les défaites révèlent les hommes. À force de vouloir se justifier, d'accuser et de chercher des coupables, nous oublions l'essentiel : la dignité et la responsabilité. Le linge sale se lave en famille. Une grande équipe se reconnaît aussi dans les moments difficiles, par son silence, son unité et sa capacité à assumer. Le Sénégal mérite mieux que les querelles exposées au grand jour. Préservons notre image, respectons notre Nation. »

La tutelle siffle la fin de la récréation

Ces différentes réactions interviennent dans un contexte de très fortes tensions. Après la défaite contre la Belgique, la FSF a engagé la procédure ayant conduit au limogeage de Pape Thiaw et de son staff. Son président, Abdoulaye Fall, a ensuite multiplié les interventions médiatiques pour défendre cette décision, alimentant encore davantage la polémique. Face à cette escalade, le ministère de la Jeunesse et des Sports est intervenu ce mardi 14 juillet.

Dans un communiqué, il a demandé à la Fédération sénégalaise de football de « cesser immédiatement toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques » relatives à la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026. Le département ministériel estime que ces polémiques portent atteinte à l'image du Sénégal et annonce qu'un bilan officiel de la campagne des Lions sera établi dans le respect des procédures administratives.

En quelques jours, la crise née de l'élimination du Sénégal s'est transformée en une véritable crise institutionnelle. Entre le limogeage du sélectionneur Pape Thiaw, les polémiques autour du staff, les multiples sorties médiatiques de la Fédération et l'intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports pour y mettre un terme, le football sénégalais traverse l'une des périodes les plus mouvementées de son histoire récente. Dans ce climat de tensions, les prises de parole de Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Diomansy Kamara convergent vers un même objectif : refermer les divisions, assumer collectivement l'échec et préserver l'image ainsi que l'unité du football sénégalais.