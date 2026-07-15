Afrique: Eliminatoires du mondial de basketball - Le choc Sénégal-Égypte en ouverture le 27 août prochain

Les Lions du Sénégal feront leur première sortie du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball « Qatar 2027 », le 27 août prochain, à Dakar Arena. Les protégés de DeSagana Diop affronteront l'Égypte à 19 h 30 lors de la première journée de la compétition.

Logé dans le groupe F qu'il partage avec la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Angola, Égypte et la Rd Congo, le Sénégal livrera son premier match du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball « Qatar 2027 », le 27 août prochain. Les Lions affronteront en ouverture l'Égypte, à 19 h 30, à Dakar Arena, d'après le programme publié, mardi 14 juillet, par Fiba Afrique.

Un choc entre deux équipes qui ont toutes les chances de se qualifier pour le Mondial. Avec un bilan de 2-1 à Luanda, l'Égypte a relancé ses ambitions dans la course à une qualification directe pour la Coupe du monde. Pour la première fois, depuis plus de trente ans, les Égyptiens sont allés s'imposer sur le parquet de l'Angola (79-73).

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Un succès aussi historique que précieux pour le moral des Pharaons. Ils avaient également confirmé leur solidité en dominant une accrocheuse équipe d'Ouganda, mais avaient trébuché contre le Mali (78-70) lors de la première journée. Face au Sénégal, les coéquipiers de Anas Mahmoud voudront sûrement continuer sur cette lancée. Leur arme secrète est le vétéran Amr Gendy qui, contre l'Angola, est sorti du banc pour inscrire 20 points au moment où son équipe en avait le plus besoin.

Avec un bilan de 5-1, le Sénégal fait partie des leaders de ce tournoi en même temps que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali. Ces équipes se sont offert une longueur d'avance dans la lutte pour l'une des cinq places qualificatives pour Doha. Dans une compétition où chaque point compte pour se placer favorablement dans la course à la qualification, les Lions ne vont pas se laisser faire face aux Pharaons.

Le Sénégal, qui est en pleine confiance, cherchera à débuter cette nouvelle campagne sur une belle victoire. Portés par un Brancou Badio en grande forme, les Lions sont d'ailleurs au sommet des Power Rankings. Le meneur de jeu a été le véritable chef d'orchestre de l'équipe lors des trois derniers matchs, avec des moyennes de 20 points et 5,5 passes décisives. La victoire (87- 72) contre la Côte d'Ivoire a marqué un tournant décisif pour le Sénégal, avant un parcours parfait de 3-0 lors de la troisième fenêtre du groupe B.