Afrique: Coris Bank International annonce une hausse de 22% de son résultat net au premier trimestre 2026

15 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue du premier trimestre 2026, le résultat net de Coris Bank International (CBI) S.A, un établissement bancaire dont le siège social se trouve à Ouagadougou, a enregistré une hausse de 22,2% par rapport au premier trimestre 2025.

Selon le rapport d'activités trimestriel au 31 mars 2026 établi par la direction de cet établissement bancaire, le résultat net s'est élevé à 21,535 milliards FCFA contre 17,626 milliards FCFA au 31 mars 2025.

Les ressources collectées par CBI auprès de sa clientèle se sont élevées passent de 1 715 milliards FCFA au premier trimestre 2025 à 2 365,065 milliards FCFA un an plus tard (+38%). En parallèle, la banque a accordé à la clientèle des crédits de 1 307,236 milliards FCFA contre 1 259,133 milliards FCFA (+3,8%).

Quant au produit net bancaire, il a progressé de 28,5% avec un solde de 36,829 milliards FCFA contre 28,671 milliards FCFA au 31 mars 2025. Selon la direction de CBI, ces réalisations traduisent « la confiance du marché et la poursuite du financement de l'économie. »

Le résultat avant impôt s'est accru de 23,7% à 23,586 milliards FCFA contre 19,073 milliards FCFA au premier trimestre 2025.

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