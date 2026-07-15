Sénégal: Industries extractives - La production chute de 24,2% en mai

Les industries extractives au Sénégal ont connu un net ralentissement en mai 2026, avec une baisse de 24,2% de leur production par rapport à la même période de 2025, selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'agence renseigne que cette contre-performance est principalement imputable au recul de l'activité d'extraction des autres produits des industries extractives, dont la production s'est contractée de 24,2%. Le secteur des hydrocarbures a également enregistré une baisse de 19,0%, tandis que l'extraction de minerais métalliques a diminué de 11,0% sur la période sous revue.

La tendance baissière ne se limite pas au seul mois de mai. En cumul sur les cinq premiers mois de 2026, la production des industries extractives affiche un recul de 9,8% par rapport à la période correspondante de l'année précédente, traduisant un affaiblissement persistant de l'activité dans ce segment stratégique de l'économie.

Cette évolution a fortement pesé sur les performances globales du secteur industriel (-7,2%), les industries extractives constituant le principal facteur du recul de la production industrielle observé en mai 2026.