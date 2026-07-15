Ile Maurice: Des commerces clandestins sous les radars des autorités

La découverte de deux animaleries clandestines à Phoenix remet en lumière les failles du contrôle des commerces d'animaux à Maurice. La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), qui est intervenue lors des saisies, précise toutefois que la délivrance des licences et les inspections des animaleries ne relèvent pas de ses attributions.

La MSAW indique être intervenue à la suite d'un signalement concernant une animalerie opérant sans autorisation à Phoenix. Lors de l'opération menée le 26 juin, 144 animaux ont été saisis dans le commerce ainsi qu'au domicile de son propriétaire. Parmi eux figuraient notamment des poules, des lapins, plusieurs espèces d'oiseaux, un singe, une tortue, des hamsters et un chien.

Selon la MSAW, les animaux étaient détenus dans des conditions incompatibles avec leur bien-être. Ils étaient confinés dans une maison fermée, dépourvue de ventilation adéquate et insuffisamment éclairée. Les cages étaient exiguës et fortement souillées, tandis que les locaux présentaient un état d'insalubrité avancé. Les inspecteurs n'ont constaté aucun accès à de l'eau potable et plusieurs animaux présentaient des signes de stress. Certains martins et pigeons étaient également privés de leur queue, laissant supposer des blessures ou de mauvaises conditions de détention. Plusieurs carcasses d'animaux, présentes depuis plusieurs jours, ont également été découvertes sur place.

Une semaine plus tard, le 2 juillet, un second local appartenant au même propriétaire a été inspecté. Des restes d'animaux morts y ont été retrouvés. La MSAW précise toutefois que la délivrance des licences d'exploitation des animaleries et le contrôle de leur conformité ne relèvent pas de ses responsabilités, mais d'autres autorités compétentes. L'organisme souligne qu'il intervient principalement lorsqu'un cas présumé de maltraitance animale ou de commerce illégal est signalé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis le début de l'année, il s'agit, selon la MSAW, du premier dossier de cette ampleur porté à sa connaissance. Elle espère que cette affaire permettra de mettre en lumière les commerces illégaux, de renforcer les contrôles et d'améliorer la protection des animaux. L'organisme rappelle également qu'il est uniquement habilité à délivrer les permis relatifs à l'élevage de chiens. Les questions concernant les licences d'exploitation des animaleries, leur réglementation ou encore les sanctions applicables relèvent, selon lui, d'autres autorités compétentes.

Concernant le devenir des animaux saisis, la MSAW indique qu'ils seront pris en charge conformément aux dispositions légales en vigueur. Selon les espèces concernées, ils pourront être confiés à des organismes spécialisés, notamment la Wildlife Foundation ou le National Parks and Conservation Service. Quant au singe retrouvé lors de la saisie, la MSAW rappelle que la détention de primates comme animaux de compagnie est interdite à Maurice.

Une enquête est en cours afin de déterminer l'origine des animaux et d'établir les responsabilités. La MSAW invite enfin les Mauriciens à faire preuve de vigilance lors de l'achat d'un animal, en s'assurant que le vendeur dispose des autorisations nécessaires et que les animaux ont bénéficié d'un suivi vétérinaire. Selon elle, l'achat d'animaux auprès de commerces illégaux contribue, même involontairement, au maintien de pratiques contraires au bien-être animal et à la législation.