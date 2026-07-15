Ile Maurice: Retour dans la cellule 71 de John Mick Martingale

Les murs de la prison centrale de Beau-Bassin sont devenus, le temps d'une matinée, le théâtre d'une étape clé de l'enquête judiciaire sur la mort de John Mick Martingale (photo). Le magistrat Denis Jonathan Vellien s'est rendu sur place, hier, afin d'examiner les lieux où le détenu a passé ses dernières heures et de confronter les témoignages recueillis du début de la procédure à la réalité du terrain.

Cette visite judiciaire, ordonnée dans le cadre de l'enquête ouverte par le Directeur des poursuites publiques (DPP), a réuni le magistrat, deux officiers de la cour ainsi que deux représentants du DPP, dont Me Ricky Bhookhun. L'objectif était de mieux comprendre le déroulement des événements ayant précédé la découverte du corps de John Mick Martingale, retrouvé pendu dans sa cellule le 8 septembre 2024.

Le parcours a conduit la délégation dans plusieurs endroits considérés comme déterminants pour la suite de l'enquête. La cellule 71, occupée par le détenu au moment des faits, a naturellement constitué le point central de cette visite. Le groupe s'est ensuite rendu au bureau de l'assistant surintendant des prisons (ASP) Ramtoolah, avant d'examiner les accès menant au Block B, la Control Room, où convergent les images des caméras de vidéosurveillance, ainsi que la cellule 35, située juste en face de celle de Martingale.

Mais cette visite ne consistait pas uniquement à observer les lieux. Les officiers pénitentiaires, qui avaient participé à la fouille de la cellule de John Mick Martingale, quelques heures avant son décès, ont été invités à reprendre, sur place, le fil des événements. Chacun a indiqué l'endroit où il se trouvait, les déplacements qu'il dit avoir effectués et les gestes qu'il affirme avoir accomplis lors de cette intervention. L'ASP Ramtoolah, les gardeschiourmes Ghoorah, Nundlall et Vythilinga, ainsi qu'Emmanuel Constant, membre de la Prison Security Squad, ont ainsi reconstitué la séquence de cette fouille devant le magistrat et les représentants du DPP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette reconstitution avait été demandée par Me Ricky Bhookhun afin de permettre à la cour de comparer les déclarations des différents témoins avec la configuration réelle des lieux. Depuis plusieurs mois, l'enquête a mis en évidence plusieurs points de procédure qui suscitent des interrogations, notamment sur les conditions dans lesquelles cette fouille a été menée. L'affaire reviendra devant la cour de district de Rose-Hill le 21 juillet, date à laquelle les observations recueillies lors de cette visite devraient être versées aux débats.

Pour rappel, John Mick Martingale avait été arrêté le 29 octobre 2022 à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam après avoir été désigné par une passagère ukrainienne, Mariia Peresolkina, comme la personne lui ayant remis, à Bruxelles, deux bouteilles contenant une substance illicite, d'une valeur estimée à quelque Rs 44 millions. Placé en détention provisoire à Beau-Bassin, il avait été retrouvé pendu dans sa cellule moins de deux ans plus tard.

Si l'autopsie initiale avait retenu la thèse du suicide, la contre-autopsie pratiquée par le médecin légiste sud-africain Dr Sipho Mfolozi évoque plutôt une mort consécutive à une compression du cou après une violente agression. C'est sur la base de ces conclusions que le bureau du DPP a ordonné l'ouverture de l'enquête judiciaire, qui se poursuit désormais avec cette reconstitution sur les lieux mêmes du drame.