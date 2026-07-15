Ile Maurice: Une piétonne grièvement blessée après une collision avec un camion

15 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une grave collision impliquant une piétonne et un poids lourd s'est produite hier, mardi 14 juillet, à Camp-de-Masque.

Selon les premiers éléments recueillis, une femme âgée de 35 ans traversait la route lorsqu'elle a été percutée par un camion. L'impact a été particulièrement violent, laissant la victime grièvement blessée sur la chaussée.

Des témoins ont rapidement alerté les services d'urgence. Une équipe du SAMU s'est rendue sur place afin de lui prodiguer les premiers soins avant son transfert en urgence vers l'hôpital Sir Anerood Jugnauth (SAJ). Selon les informations disponibles, son état de santé est jugé préoccupant et elle demeure sous étroite surveillance médicale.

Les circonstances exactes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête. Les premiers constats indiquent que la victime traversait la chaussée en dehors d'un passage pour piétons au moment de la collision. Le conducteur du camion a été soumis à un alcootest peu après l'accident. Les résultats n'ont révélé aucune trace d'alcool dans son organisme.

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