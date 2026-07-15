Ile Maurice: Drogues - 1 560 délits et Rs 1,3 milliard de saisies en six mois

La lutte contre le trafic de drogue demeure une priorité du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre suite à une question du député Arvin Babajee. Il a indiqué que 1 560 infractions liées à la drogue ont été enregistrées entre janvier et le 8 juillet 2026. Durant cette période, les stupéfiants saisis sont estimés à Rs 1,3 milliard.

Face à ce fléau, les autorités disent avoir renforcé leur dispositif. Les patrouilles policières et les opérations ciblées se sont intensifiées dans les zones les plus touchées, avec 90 patrouilles réalisées pour le seul mois de juin. L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a également bénéficié de ressources humaines et d'équipements supplémentaires afin d'accroître ses capacités opérationnelles. Elle travaille désormais en étroite collaboration avec la Financial Crimes Commission pour démanteler les réseaux criminels liés au trafic de drogue.

Sur le plan maritime, un nouveau système de radars de surveillance côtière, financé par le Japon, devrait entrer en service d'ici décembre afin de mieux détecter les trafics illicites. Maurice renforce également sa coopération avec plusieurs partenaires internationaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, Interpol et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, pour améliorer le partage de renseignements et les enquêtes transfrontalières.

À la Mauritius Revenue Authority, plusieurs nouvelles mesures sont prévues au port et à l'aéroport, notamment l'acquisition d'un bateau rapide supplémentaire, d'un scanner mobile, l'installation d'un scanner à rayons X pour les cargaisons et le recours accru aux technologies de détection.

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Au-delà du volet répressif, le gouvernement mise aussi sur la prévention. Lancé en avril, le National Drug Control Masterplan 2026-2030 prévoit des actions dans les écoles, les entreprises et les prisons afin de renforcer la prévention, la réhabilitation et la réinsertion des personnes confrontées à la toxicomanie.