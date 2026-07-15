Ile Maurice: Sous-passages - Vers un renforcement de la surveillance

La sécurité des usagers dans les sous-passages routiers demeure au centre des préoccupations des autorités. Navin Ramgoolam, a indiqué que l'installation de caméras de surveillance au sous-passage de Trianon est à l'étude dans le cadre d'un projet spécifique.

Il répondait à une question de Stéphanie Anquetil. Selon les informations communiquées par le commissaire de police, une demande avait déjà été formulée en mars 2023 par l'ancien ministère des Infrastructures publiques pour équiper les sous-passages relevant de la Road Development Authority (RDA), dont celui de Trianon. Toutefois, l'intégration de ces caméras au réseau Safe City est nécessaire afin d'assurer une surveillance permanente par la police.

Le système Safe City existant, déjà déployé dans plusieurs endroits stratégiques du pays, n'a pas été conçu pour fonctionner dans les sous-passages et passerelles piétonnes. Mauritius Telecom travaille donc sur de nouvelles spécifications techniques pour une éventuelle extension du dispositif. Des discussions impliquant la police, la RDA, le Central Electricity Board et Mauritius Telecom ont déjà eu lieu afin d'évaluer les besoins techniques ainsi que les coûts du projet.

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Maurice compte actuellement sept sous-passages. Les deux situés à Caudan bénéficient déjà de systèmes privés de vidéosurveillance, tandis que des patrouilles policières régulières sont effectuées autour des autres infrastructures, avec un appui des caméras Safe City lorsqu'elles sont disponibles.