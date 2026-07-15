Ile Maurice: Comrah Mardaymootoo arrêté par l'ADSU pour blanchiment d'argent

Une importante opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a conduit à l'arrestation de Comrah Mardaymootoo, alias «Baboo», âgé de 67 ans, lundi, à Shakespeare Street, Champ-de-Mars, Port-Louis. Le sexagénaire a comparu en cour hier sous une charge provisoire de blanchiment d'argent. La police ayant objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule.

Lors de l'interpellation de Comrah Mardaymootoo, les enquêteurs ont découvert en sa possession Rs 4 098 975 en espèces. Un couteau a également été saisi. Le suspect aurait résisté au moment de son arrestation. Il se serait montré agressif envers les policiers et une altercation a éclaté. Deux membres de l'ADSU ont subi de légères blessures aux poignets et au cou.

Dans le cadre de cette enquête, les limiers de l'ADSU ont ensuite obtenu un mandat de perquisition et se sont rendus au domicile de Comrah Mardaymootoo, situé à Brisée-Verdière. Les lieux ont été minutieusement fouillés, mais aucune drogue n'a été découverte.

Le suspect a été placé en cellule au centre de détention de Vacoas. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine des quelque Rs 4,1 millions retrouvées en sa possession et d'établir si cet argent est lié à des activités criminelles.