Ile Maurice: La solution «KOREK !» bientôt en place

La future fonctionnalité de signalement des fuites d'eau de l'application KOREK ! proposera un système alimenté par les citoyens et assisté par l'intelligence artificielle (IA), conçu pour accélérer la détection des fuites, hiérarchiser les réparations et renforcer la transparence sur l'ensemble du réseau de distribution d'eau. Ce service permettra aux citoyens de photographier les fuites d'eau et de les télécharger.

Ces photos seront analysées par un outil d'IA afin d'évaluer la gravité de la fuite. La plainte sera ensuite transmise directement à la base de données de la Central Water Authority (CWA) pour traitement. Un numéro de dossier sera attribué à chaque citoyen, lui permettant de suivre l'état d'avancement de sa plainte via l'application KOREK !

Principaux avantages

Réduction des délais d'intervention : l'intégration directe dans la base de données de la CWA élimine les intermédiaires et les délais inhérents aux systèmes d'assistance téléphonique traditionnels (hotline 170).

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Priorisation intelligente : l'évaluation de la gravité par l'IA garantit que les équipes sont dépêchées en priorité sur les fuites les plus urgentes, optimisant ainsi l'efficacité des réparations et minimisant les pertes d'eau.

Transparence et responsabilité : le système de tickets et les mises à jour de statut intégrés à l'application permettent aux citoyens de rester informés, réduisent les signalements en double et créent un historique clair des problèmes signalés et des actions entreprises.

Dans ce contexte il faut rappeler que les pertes sur le réseau d'eau potable représentent un défi majeur et bien réel, estimées entre 58 % et 62 %. Ce gaspillage massif avant même la distribution dans les robinets est principalement attribuée à un réseau de canalisations vieillissant (50 à 80 ans). La station de traitement de La Marie, alimentée par le réservoir de Mare-aux-Vacoas, produit 130 000 m³ d'eau par jour (47,45 millions de m³ par an). L'audit de l'eau de 2025 indique que les pertes d'eau (PU) représentent 60 % de la production totale. Les fuites sont responsables d'environ 50 à 60 % de ces PU.

L'estimation du volume des fuites annuelles (en attribuant 55 % aux fuites) sont estimées à environ 15,66 millions de m³ par an tandis que la capacité de Mare-aux Vacoas est de 25,89 millions de m³. Les fuites annuelles représentent environ 60 % de la capacité totale du réservoir. Par conséquent, même une réduction modeste du volume des fuites permettrait d'économiser des millions de mètres cubes d'eau par an, d'alléger la pression sur les infrastructures de stockage et d'augmenter la capacité d'approvisionnement effective sans nouveaux investissements dans les infrastructures.

Le rôle du suivi et des actions

Dev Gujjalu, ancien ingénieur en chef de la CWA et expert en hydrologie, émet une importante mise en garde. Si la fonctionnalité KOREK! introduit un canal de signalement moderne, il souligne que le moyen de communication - qu'il s'agisse d'une ligne d'assistance téléphonique (170), d'une application mobile ou d'une autre plateforme - est secondaire par rapport à ce qui compte le plus : un suivi rigoureux et des actions décisives. Selon lui, la transmission d'informations n'aura de valeur que si elle suscite une réaction. Des mises à jour régulières sont donc essentielles, en particulier pour les incidents critiques tels que les ruptures de canalisations.

Par ailleurs, insiste Dev Gujallu, de nombreux canaux de communication existent, mais aucun ne remplace les réparations elles-mêmes. Les projets d'approvisionnement en eau des gouvernements doivent aussi inclure des plans opérationnels robustes pour faire face aux défaillances des infrastructures. L'efficacité du système dépendra donc de la rapidité et de la qualité de l'identification et de la résolution des problèmes, quel que soit l'outil de signalement. Dev Gujallu note également une tendance émergente : la distribution d'eau à Maurice pourrait inévitablement se privatiser.

Le système de signalement des fuites d'eau KOREK! devrait donc répondre à un véritable goulot d'étranglement dans la détection et la gestion des fuites. En combinant la participation citoyenne, le triage assisté par l'IA et un suivi transparent, il pourrait réduire considérablement les pertes d'eau annuelles.

Cependant, le succès du système dépend en fin de compte non pas de l'application elle-même, mais de l'engagement de la CWA à assurer un suivi et des réparations rapides et efficaces. Associé à une infrastructure opérationnelle robuste et à des protocoles de maintenance rigoureux, KOREK ! peut contribuer à libérer des millions de mètres cubes d'eau par an - surtout à une période où le pays est confrontée à un stress hydrique important.