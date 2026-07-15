Ile Maurice: Trafic aérien - Six nouvelles compagnies souhaitent desservir le pays

Six nouvelles compagnies aériennes étrangères ont sollicité des droits de trafic pour desservir Maurice au cours des deux dernières années. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre, en réponse à une question de Ludovic Caserne.

Parmi les transporteurs ayant déposé une demande figurent World2Fly (Espagne), ITA Airways (Italie), IndiGo (Inde), Ethiopian Airlines (Éthiopie), Airlink (Afrique du Sud) et Cobra Aviation (Afrique du Sud). Navin Ramgoolam a précisé que la liste des demandes soumises entre mars 2024 et octobre 2026 a été déposée à l'Assemblée nationale.

Il a rappelé que l'attribution des droits de trafic aérien repose sur des accords bilatéraux de services aériens conclus entre États. À ce jour, Maurice a signé de tels accords avec 60 pays, dont 35 sont déjà officiellement paraphés. Le pays a également conclu un protocole d'entente avec Dubaï ainsi que des accords de partage de codes avec le Canada, le Chili et le Japon.

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Le gouvernement affirme poursuivre une politique de libéralisation progressive de l'accès aérien, tout en veillant à préserver un équilibre avec les intérêts d'Air Mauritius. Selon Navin Ramgoolam, toute ouverture du ciel mauricien fera l'objet d'une évaluation approfondie afin de garantir des retombées positives pour le pays, notamment en matière de connectivité et de développement économique.