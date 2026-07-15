Ethiopie: Le pays inaugure une conférence historique sur le dialogue national tandis que le Premier ministre Abiy visite l'exposition consacrée au parcours de l'ENDC

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de hauts responsables gouvernementaux et de dirigeants de la Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC), a visité une exposition retraçant les quatre années du processus de dialogue national en Éthiopie, en amont de l'ouverture officielle de la Conférence sur le dialogue national à Addis-Abeba.

L'exposition a mis en lumière les préparatifs de grande envergure menés depuis la création de la Commission fin 2021, retraçant les consultations menées à l'échelle nationale, les efforts de définition des priorités et le travail institutionnel qui ont abouti au lancement de ce que beaucoup considèrent comme l'une des initiatives politiques les plus importantes de l'histoire récente de l'Éthiopie.

Avec l'ouverture de la conférence, l'Éthiopie est entrée dans un chapitre décisif de son parcours politique moderne, se lançant dans l'une de ses initiatives nationales les plus ambitieuses visant à relever des défis politiques, constitutionnels et sociaux de longue date par le dialogue plutôt que par la confrontation.

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Organisée par la Commission éthiopienne du dialogue national -- une institution indépendante créée par la Chambre des représentants des peuples --, cette conférence marque l'aboutissement d'années de consultations menées auprès des communautés à travers tout le pays.

Elle témoigne d'un engagement national à résoudre des divergences profondément enracinées par le biais d'un dialogue inclusif, de la recherche d'un consensus et d'une délibération pacifique, plutôt que par le conflit.

Pour de nombreux Éthiopiens, le Dialogue national est bien plus qu'un simple événement politique.

Il est considéré comme une occasion historique de répondre aux griefs nationaux de longue date par le biais d'une discussion pacifique, de renforcer la compréhension mutuelle entre les différentes communautés et de forger une vision commune pour l'avenir du pays.

Ce dialogue rassemble des représentants d'un large éventail de la société éthiopienne, notamment des partis politiques, des chefs religieux, des anciens, des femmes, des jeunes, des organisations de la société civile, des universitaires, des chefs d'entreprise, des personnes déplacées à l'intérieur du pays et d'autres représentants communautaires. Ce processus inclusif vise à garantir que des voix diverses contribuent à façonner l'avenir du pays.

L'importance du Dialogue national dépasse les frontières de l'Éthiopie. En tant que capitale diplomatique de l'Afrique et siège de l'Union africaine, l'Éthiopie joue un rôle central dans le paysage politique et économique de la Corne de l'Afrique. Une plus grande stabilité dans le pays devrait contribuer à la paix régionale, renforcer la coopération économique, faciliter le commerce et les investissements, et consolider les efforts d'intégration continentale au sens large.

Les observateurs soulignent également que ce dialogue pourrait fournir des enseignements précieux à d'autres pays africains à la recherche d'approches inclusives et prises en main au niveau national en matière de résolution des conflits, de réconciliation et de gouvernance démocratique.

Si elle s'avère fructueuse, l'expérience de l'Éthiopie pourrait constituer un exemple important montrant comment le dialogue peut contribuer à résoudre des divergences politiques complexes tout en favorisant une paix durable, l'unité nationale et le renouveau démocratique.