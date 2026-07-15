Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à l'unité nationale pour préserver les intérêts stratégiques du pays

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à renforcer l'unité nationale et à protéger les intérêts stratégiques du pays, affirmant que la cohésion interne est essentielle pour faire avancer l'aspiration de longue date de l'Éthiopie à accéder à la mer Rouge.

S'exprimant lors de la Conférence de dialogue national, Abiy a déclaré que la perte par l'Éthiopie de son accès direct à la mer Rouge était la conséquence de faiblesses internes et de décisions prises par les dirigeants qui, selon lui, ont laissé le pays enclavé malgré ses liens historiques avec cette voie navigable.

Il a ajouté que les intérêts nationaux de l'Éthiopie ne devaient pas être compromis par des divisions internes, exhortant les citoyens à recourir au dialogue et à la consultation pour résoudre leurs divergences politiques plutôt que de laisser des acteurs extérieurs exploiter les défis nationaux.

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Le Premier ministre a affirmé que des acteurs étrangers avaient cherché à tirer profit des conflits internes de l'Éthiopie en apportant un soutien qui aggrave l'instabilité, tout en contribuant peu aux périodes de développement national. Il a cité des projets tels que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), la transformation urbaine et d'autres initiatives de développement comme exemples de réalisations obtenues grâce aux efforts propres de l'Éthiopie.

Abiy a souligné que l'Éthiopie est capable de résoudre ses différends par le biais du dialogue national et d'autres mécanismes pacifiques, appelant les citoyens à veiller à ce que les priorités nationales priment sur les désaccords politiques.

Réaffirmant la volonté de l'Éthiopie de coopérer avec d'autres pays, le Premier ministre a déclaré que le pays était prêt à nouer des partenariats fondés sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Il a toutefois insisté sur le fait que les décisions touchant à la souveraineté et aux intérêts stratégiques de l'Éthiopie devaient être prises par les Éthiopiens.

Il a conclu en exhortant les partenaires extérieurs à s'engager aux côtés de l'Éthiopie dans un esprit de coopération, soulignant que le respect de l'histoire, de la souveraineté et des aspirations nationales du pays était essentiel pour établir des relations durables et mutuellement bénéfiques.