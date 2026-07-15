Ethiopie: Lancement de la Conférence sur le Dialogue National - Le pays renforce sa quête de paix par le consensus

Addis Ababa — L'Éthiopie a officiellement lancé aujourd'hui la Conférence sur le Dialogue National, marquant une étape importante dans les efforts du pays visant à résoudre les questions nationales de longue date par le biais d'une consultation inclusive et de la recherche du consensus, dans le cadre de sa quête plus large d'une paix durable, de l'unité nationale et du renforcement de l'État démocratique.

Organisée par la Commission éthiopienne du Dialogue National (ENDC), la conférence réunit environ 4 000 délégués venus de l'ensemble du pays ainsi que de la diaspora éthiopienne afin de débattre des principales questions nationales identifiées à l'issue de vastes consultations publiques menées au cours des dernières années.

L'ouverture de cette conférence marque le passage de la phase de définition des priorités à celle des délibérations nationales de fond. Elle offre une plateforme permettant à des Éthiopiens issus de divers horizons d'échanger leurs points de vue, d'identifier des domaines de convergence et de formuler des recommandations sur des questions jugées essentielles pour l'avenir du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Créée par le Parlement en 2021, la Commission éthiopienne du Dialogue National a reçu pour mandat de conduire un processus de dialogue national indépendant, inclusif et participatif visant à répondre, par des moyens pacifiques, aux défis politiques, sociaux et économiques profondément enracinés.

Depuis sa création, la Commission a mené de vastes consultations associant des représentants des communautés, des anciens, des responsables religieux, des femmes, des jeunes, des acteurs politiques, des organisations de la société civile, des associations professionnelles ainsi que d'autres parties prenantes dans une grande partie du pays. Ces consultations ont abouti à l'identification des principales questions qui constituent désormais la base des travaux de la conférence nationale.

Au cours des prochaines semaines, les délégués devraient examiner un large éventail de questions, notamment l'identité nationale, les questions constitutionnelles et de gouvernance, le fédéralisme, la paix et la réconciliation, l'État de droit, les droits de l'homme, la gouvernance économique ainsi que d'autres enjeux d'importance nationale identifiés par les citoyens au cours du processus de consultation.

La conférence intervient à un moment où l'Éthiopie continue de privilégier le dialogue pacifique comme moyen de résoudre les différends et de renforcer la cohésion sociale. En offrant un cadre institutionnel où des perspectives diverses peuvent être échangées dans le cadre du dialogue, ce processus vise à promouvoir la compréhension mutuelle et à contribuer aux efforts continus du pays en faveur d'une paix durable et d'un consensus national.

Selon la Commission, la conférence devrait aboutir à des recommandations reflétant les domaines de consensus dégagés par les participants, dont les résultats sont destinés à orienter les futurs efforts visant à renforcer la paix, l'unité nationale et la gouvernance démocratique.

Alors que les délibérations s'ouvrent, la conférence devrait constituer une importante occasion pour les participants d'échanger sur des questions d'intérêt national et de faire progresser l'ambition de l'Éthiopie de bâtir une nation consolidée par la concertation et le consensus.